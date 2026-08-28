BBC: Επιβεβαίωσε τα σχέδια για επαναφορά της επιδραστικής εκπομπής «Top Gear»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Έπειτα από απουσία τεσσάρων ετών, λόγω τρομακτικού ατυχήματος στο οποίο είχε εμπλακεί ο πρώην παρουσιαστής Άντριου Φλίντοφ, το BBC ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για μια νέα σεζόν της θρυλικής εκπομπής «Top Gear» εστιασμένη στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

«Το “Top Gear” επιστρέφει». H είδηση εκστομίστηκε από τα χείλη του διευθυντή Ψυχαγωγίας του BBC, Έντ Χάβαρντ, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Τηλεόρασης του Εδιμβούργου. Πιο επίσημα δεν μπορούσε να γίνει.

Το στέλεχος του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι ο Τζίμι Καρ προορίζεται να γίνει ο νέος παρουσιαστής της εκπομπής αυτοκινήτων, αλλά διακινείται εντόνως η πληροφορία, και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τον κωμικό, συγγραφέα και παρουσιαστή.

Το «Top Gear» έπαψε να μεταδίδεται το 2022, αλλά η επιστροφή του ήταν πάντα πιθανή, δεδομένου ότι η σειρά της BBC Studios είναι πολύ σημαντική για να μείνει στο «γκαράζ».

Η εκπομπή εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο όταν την επιμέλεια και παρουσίαση είχαν οι Τζέρεμι Κλάρκσον, Ρίτσαρντ Χάμοντ, Τζέιμς Μέι με παραγωγό τον Άντι Γουίλμαν.

Βίωσε δεύτερη περίοδο ακμής όταν οι Κρις Χάρις, Πάντι ΜακΓκίνες και Άντριου Φλίντοφ ανέλαβαν τα καθήκοντα των παρουσιαστών από τους Ματ ΛεΜπλάνκ και Κρις Έβανς.

Όμως, το 2022 συνέβη μια καταστροφή, όταν ο Φλίντοφ τραυματίστηκε σοβαρά σε ένα ατύχημα στο αεροδρόμιο Dunsfold Park στο Σάρεϊ της Αγγλίας.

Οδηγούσε ένα τρίτροχο αυτοκίνητο Morgan Super 3 όταν αυτό ανατράπηκε, σύροντας τον Φλίντοφ με το πρόσωπο στο έδαφος για περίπου 50 μέτρα και προκαλώντας του παραμόρφωση αλλά και τραυματισμούς στα πλευρά και ψυχικό τραύμα. Το BBC ζήτησε συγγνώμη από τον Φλίντοφ.

Ο Πολ Ρις, σύμβουλος οδήγησης που επίσης ενεπλάκη στο ατύχημα του «Top Gear», έχει ασκήσει αγωγή κατά των BBC Studios ζητώντας αποζημίωση ύψους 150.000 λιρών (200.000 δολάρια).

Διαβάστε επίσης:

ΣΚΑΪ: Ως εδώ ήταν η συνεργασία με τη Νεφέλη Μεγκ σε ραδιόφωνο και τηλεόραση

Η μετάδοση του ευρωπαϊκού ΑΕΚ-Λέφσκι είχε την υψηλότερη τηλεθέαση της Τετάρτης (26/8)

Limit up τηλεθέασης στο Mega λόγω ΑΕΚ την Τετάρτη (26/8)