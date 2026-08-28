Ιωάννα Τούνη: «Δεν έβρισκα τον τέλειο άντρα, οπότε αποφάσισα να τον γεννήσω» – Οι φωτογραφίες αγκαλιά με τον γιο της στις Μαλδίβες

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Μία σειρά φωτογραφίες από τις Μαλδίβες όπου είχε ταξιδέψει για τα 33α γενέθλιά της ανέβασε η Ιωάννα Τούνη, στις οποίες πόζαρε αγκαλιά με τον γιο της.

Στη λεζάντα η Ιωάννα Τούνη σημείωσε όλο νόημα: «POV: επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκες τον “τέλειο άντρα” οπότε αποφάσισες να τον γεννήσεις».

Η influencer απέκτησε τον μικρό Πάρη κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου ενώ συχνά ανεβάζει τρυφερά στιγμιότυπα με τον γιο της εκφράζοντας την αδυναμία που του έχει.

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