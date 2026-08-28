Ο Robert De Niro μιλά για την πατρότητα και τις ενοχές – «Δεν γλιτώνεις με τίποτα…»

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Για τη διαρκή μάχη με τις ενοχές και τις απαιτήσεις της πατρότητας μίλησε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro), παραδεχόμενος πως δεν υπάρχει καμία συνταγή για την απόλυτη ισορροπία.

«Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μυστικό», δήλωσε στο PEOPLE.

«Είναι απλώς θέμα διαχείρισης. Και δεν γλιτώνεις με τίποτα από τις ενοχές όταν λείπεις σε στιγμές που έπρεπε, ή που νομίζεις ότι έπρεπε να είσαι εκεί», πρόσθεσε.

Ο δις βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Netflix «The Whisper Man», ενσαρκώνοντας τον αποξενωμένο πατέρα του χαρακτήρα που υποδύεται ο Άνταμ Σκοτ (Adam Scott), του οποίου ο γιος πέφτει θύμα απαγωγής. Παρόλο που πρόκειται για ένα θρίλερ με φόντο την καταδίωξη ενός ασύλληπτου κατά συρροή δολοφόνου στο επίκεντρό του εξερευνά τη σχέση πατέρα και παιδιού, αλλά και την προσπάθεια των γονιών να κάνουν το καλύτερο δυνατό.

𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐇𝐈𝐒𝐏𝐄𝐑 𝐌𝐀𝐍 starring Robert De Niro, Adam Scott and Michelle Monaghan is now streaming on Netflix. pic.twitter.com/ULh0JcJ4zM — 𝙲𝚒𝚗𝚎𝚖𝚊 𝙱𝚞𝚛𝚜𝚝 (@CinemaBurst) August 28, 2026

«Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία», ανέφερε ο θρυλικός ηθοποιός, ο οποίος έχει αποκτήσει επτά παιδιά, περιγράφοντας το πώς ένιωσε όταν έγινε πατέρας για πρώτη φορά.

«Δεν είναι ότι έχεις παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια. Απλώς βουτάς στα βαθιά, αποκτάς το παιδί και πρέπει να τα βγάλεις πέρα… Αυτό είναι όλο», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο Άνταμ Σκοτ υπογράμμισε ότι καμία συμβουλή τρίτου δεν είναι αρκετή για να προετοιμάσει κάποιον για την πατρότητα.

«Όσες συμβουλές κι αν ακούσεις, ό,τι κι αν σου πει ή προσπαθήσει να σου εξηγήσει ο καθένας, τη στιγμή που το ζεις πρόκειται για κάτι εντελώς καινούργιο για το οποίο δεν μπορείς να προετοιμαστείς», είπε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει πραγματικά να το βιώσεις για να καταλάβεις πώς προσαρμόζεσαι στον ρόλο του γονιού. Τουλάχιστον αυτό συνέβη στην δική μου περίπτωση», εξήγησε.

Ο Σκοτ είναι πατέρας δύο παιδιών τα οποία απέκτησε με τη σύζυγό του, Ναόμι Σκοτ (Naomi Scott).

Το καστ της νέας ταινίας περιλαμβάνει επίσης τους Μισέλ Μόναχαν (Michelle Monaghan), Χέιμις Λινκλέιτερ (Hamish Linklater), Μάικλ Κίτον (Michael Keaton), Όουεν Τιγκ (Owen Teague) και Άκστον Λούκα Πόρτο (Acston Luca Porto).

Το «The Whisper Man» είναι διαθέσιμο από σήμερα στην πλατφόρμα.

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