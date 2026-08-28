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28.08.2026 11:06

Πήλιο: Επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας – Κάλεσε το 112 όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία στη διάρκεια πεζοπορίας

28.08.2026 11:06
diasosi_new
φωτο αρχείου

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Στη διάσωση νεαρής τουρίστριας στο Πήλιο προχώρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου το απόγευμα της Πέμπτης.

Όλα άρχισαν ότι η 22χρονη τουρίστρια, η οποία πραγματοποιούσε μόνη της πεζοπορία στη Φακίστρα Πηλίου, αισθάνθηκε αδιαθεσία και χρειάστηκε άμεση βοήθεια. Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, η νεαρή αμέσως κάλεσε το 112 και ζήτησε βοήθεια.

Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνση της νεαρής γυναίκας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 12 πυροσβέστες, με τέσσερα οχήματα, από την 8η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν την 22χρονη και, αφού την προσέγγισαν, τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου στη συνέχεια την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία πριν από λίγη ώρα.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 12:05
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