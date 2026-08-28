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ΕΛΛΑΔΑ

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28.08.2026 10:14

Θεσσαλονίκη: Έσπασε ρεκόρ… παραβιάσεων του Κ.Ο.Κ. – Συνελήφθη για 18 παραβάσεις, «έφαγε» πρόστιμο 18.590 ευρώ

28.08.2026 10:14
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Στη σύλληψη ενός 30χρονου προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος, χθες το βράδυ φάνηκε να προσπάθεί να… παραβιάσει όλο τον Κ.Ο.Κ. οδηγώντας δίκυκλο.

Συγκεκριμένα οδηγούσε αντίθετα σε ρεύματα κυκλοφορίας οδών της ανατολικής Θεσσαλονίκης και μονόδρομο, ενώ παραβίασε συστηματικά, διαδοχικά και πολλαπλά ερυθρούς σηματοδότες, με αποτέλεσμα την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος υλικών ζημιών.

Κατά τη σύλληψή του έκανε χρήση βίας κατά των αστυνομικών. Βεβαιώθηκαν συνολικά δεκαοκτώ παραβάσεις που επισύρουν χρηματικά πρόστιμα 18.590 ευρώ.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 12:05
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