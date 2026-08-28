search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 09:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2026 09:19

Μύκονος: Χειροπέδες σε 24χρονο για διακίνηση ναρκωτικών – Είχε «καβάτζα» με εκατοντάδες φιξάκια και χάπια Ecstasy (videos)

28.08.2026 09:19
mykonos_narkotika_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στη σύλληψη ενός 24χρονου για ακόμη μία υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο προχώρησαν οι αρχές.

Ο νεαρός φέρεται να είχε μετατρέψει δύο σπίτια στο νησί σε χώρους αποθήκευσης και διακίνησης ναρκωτικών.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 24χρονος, ο οποίος διαμένει μόνιμα στη Γερμανία, είχε φτάσει στη Μύκονο και φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, μοτοσικλέτα για τις μετακινήσεις του.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο σπίτια που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο νεαρός, με το ένα, στην περιοχή της Φτελιάς, να λειτουργεί ως «καβάτζα» για την αποθήκευση των ναρκωτικών.

Κατά τις έρευνες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 219 φιξάκια κεταμίνης, συνολικού βάρους 125,9 γραμμαρίων
  • 50,5 γραμμάρια κοκαΐνης, εκ των οποίων 7,5 γραμμάρια ήταν ήδη χωρισμένα σε 15 φιξάκια
  • 52 γραμμάρια «ροζ κοκαΐνης», με δύο γραμμάρια χωρισμένα σε τέσσερα φιξάκια
  • 152 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
  • 47 φιξάκια MDMA, συνολικού βάρους 23,5 γραμμαρίων
  • 382 δισκία Ecstasy και ακόμη 15 γραμμάρια σε μορφή σκόνης
  • δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
  • 3.310 ευρώ
  • ένα κινητό τηλέφωνο.

Η νέα υπόθεση έρχεται να προστεθεί στις αλλεπάλληλες δικογραφίες για διακίνηση ναρκωτικών που έχουν σχηματιστεί στη Μύκονο τα τελευταία χρόνια, με τις αστυνομικές αρχές να πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους και επιχειρήσεις στο νησί.

Ο 24χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Σύρου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη παραμονή στη χώρα. Πλέον αναμένεται η απόφαση των δικαστικών αρχών για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Διαβάστε επίσης:

Δημήτρης Κόκοτας: Το μεσημέρι η κηδεία του τραγουδιστή, τι ζητά η οικογένεια

Τραγωδία στην Ημαθία: Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές – Πώς έχασε τη ζωή της η 18χρονη στους Καταρράκτες Δερματά

Θεσσαλονίκη: Σκύλος έπεσε σε χαντακι βάθους τριών μέτρων – Στήθηκε επιχειρηση για τον απεγκλωβισμό του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ypourgeio_oikonomikon_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απάντηση ΥΠΕΘΟ σε ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικό χρέος: «Ανακαλύπτει σήμερα όσα έγιναν χθες» – Οι οχτώ παρεμβάσεις στήριξης ευάλωτων και μεσαίας τάξης

Reiner_FAMILY
LIFESTYLE

«Κάθε φορά που ξυπνάω έρχομαι αντιμέτωπος με την πραγματικότητά μου» λέει ο γιος του του Rob Reiner για τη δολοφονία των γονιών του από τον αδελφό του

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απείλησε τον αδελφό του με καραμπίνα μπροστά στο ανήλικο ανιψάκι του

PeterCullen2
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο ηθοποιός Peter Cullen, η φωνή του Optimus Prime στους Transformers

ergazomenoi-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγορά εργασίας δύο ταχυτήτων: Περισσότερες δουλειές, αλλά οι μισθοί δεν φτάνουν για αξιοπρεπή διαβίωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
hyerselini-4
ΕΛΛΑΔΑ

Έκλειψη Σελήνης: Τι ώρα θα «χαθεί» το φεγγάρι στην Ελλάδα αύριο

miltos tentoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρώτος ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Ζυρίχης, «πέταξε» στα 8.45μ. (Video)

karalis 543- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανελλήνιο ρεκόρ ο Εμμανουήλ Καραλής στη Ζυρίχη: «Πέταξε» στα 6,20 μέτρα σε ιστορική μονομαχία με τον Ντουπλάντις (Videos)

koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ. υπέρ Ακρίτα: «Είναι πολύ αξιόλογη» λέει η Κουφονικολάκου – Καταλόγισε στην κυβέρνηση «καθεστωτισμό» και «αδωνισμό»

windmill-new-123
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χωροταξικό για ΑΠΕ: Η Νάξος «επικήρυξε» τον Παπασταύρου - Προσφεύγει στο ΣτΕ για τα αιολικά πάρκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.08.2026 09:43
ypourgeio_oikonomikon_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απάντηση ΥΠΕΘΟ σε ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικό χρέος: «Ανακαλύπτει σήμερα όσα έγιναν χθες» – Οι οχτώ παρεμβάσεις στήριξης ευάλωτων και μεσαίας τάξης

Reiner_FAMILY
LIFESTYLE

«Κάθε φορά που ξυπνάω έρχομαι αντιμέτωπος με την πραγματικότητά μου» λέει ο γιος του του Rob Reiner για τη δολοφονία των γονιών του από τον αδελφό του

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απείλησε τον αδελφό του με καραμπίνα μπροστά στο ανήλικο ανιψάκι του

1 / 3