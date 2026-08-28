Μύκονος: Χειροπέδες σε 24χρονο για διακίνηση ναρκωτικών – Είχε «καβάτζα» με εκατοντάδες φιξάκια και χάπια Ecstasy (videos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στη σύλληψη ενός 24χρονου για ακόμη μία υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο προχώρησαν οι αρχές.

Ο νεαρός φέρεται να είχε μετατρέψει δύο σπίτια στο νησί σε χώρους αποθήκευσης και διακίνησης ναρκωτικών.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 24χρονος, ο οποίος διαμένει μόνιμα στη Γερμανία, είχε φτάσει στη Μύκονο και φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, μοτοσικλέτα για τις μετακινήσεις του.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο σπίτια που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο νεαρός, με το ένα, στην περιοχή της Φτελιάς, να λειτουργεί ως «καβάτζα» για την αποθήκευση των ναρκωτικών.

Κατά τις έρευνες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

219 φιξάκια κεταμίνης, συνολικού βάρους 125,9 γραμμαρίων

50,5 γραμμάρια κοκαΐνης, εκ των οποίων 7,5 γραμμάρια ήταν ήδη χωρισμένα σε 15 φιξάκια

52 γραμμάρια «ροζ κοκαΐνης», με δύο γραμμάρια χωρισμένα σε τέσσερα φιξάκια

152 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

47 φιξάκια MDMA, συνολικού βάρους 23,5 γραμμαρίων

382 δισκία Ecstasy και ακόμη 15 γραμμάρια σε μορφή σκόνης

δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

3.310 ευρώ

ένα κινητό τηλέφωνο.

Η νέα υπόθεση έρχεται να προστεθεί στις αλλεπάλληλες δικογραφίες για διακίνηση ναρκωτικών που έχουν σχηματιστεί στη Μύκονο τα τελευταία χρόνια, με τις αστυνομικές αρχές να πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους και επιχειρήσεις στο νησί.

Ο 24χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Σύρου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη παραμονή στη χώρα. Πλέον αναμένεται η απόφαση των δικαστικών αρχών για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Διαβάστε επίσης:

Δημήτρης Κόκοτας: Το μεσημέρι η κηδεία του τραγουδιστή, τι ζητά η οικογένεια

Τραγωδία στην Ημαθία: Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές – Πώς έχασε τη ζωή της η 18χρονη στους Καταρράκτες Δερματά

Θεσσαλονίκη: Σκύλος έπεσε σε χαντακι βάθους τριών μέτρων – Στήθηκε επιχειρηση για τον απεγκλωβισμό του