Μύκονος: Χειροπέδες σε 24χρονο για διακίνηση ναρκωτικών – Είχε «καβάτζα» με εκατοντάδες φιξάκια και χάπια Ecstasy (videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στη σύλληψη ενός 24χρονου για ακόμη μία υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στη Μύκονο προχώρησαν οι αρχές.
Ο νεαρός φέρεται να είχε μετατρέψει δύο σπίτια στο νησί σε χώρους αποθήκευσης και διακίνησης ναρκωτικών.
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 24χρονος, ο οποίος διαμένει μόνιμα στη Γερμανία, είχε φτάσει στη Μύκονο και φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, μοτοσικλέτα για τις μετακινήσεις του.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο σπίτια που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο νεαρός, με το ένα, στην περιοχή της Φτελιάς, να λειτουργεί ως «καβάτζα» για την αποθήκευση των ναρκωτικών.
Κατά τις έρευνες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
Η νέα υπόθεση έρχεται να προστεθεί στις αλλεπάλληλες δικογραφίες για διακίνηση ναρκωτικών που έχουν σχηματιστεί στη Μύκονο τα τελευταία χρόνια, με τις αστυνομικές αρχές να πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους και επιχειρήσεις στο νησί.
Ο 24χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Σύρου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη παραμονή στη χώρα. Πλέον αναμένεται η απόφαση των δικαστικών αρχών για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.
Διαβάστε επίσης:
Δημήτρης Κόκοτας: Το μεσημέρι η κηδεία του τραγουδιστή, τι ζητά η οικογένεια
Τραγωδία στην Ημαθία: Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές – Πώς έχασε τη ζωή της η 18χρονη στους Καταρράκτες Δερματά
Θεσσαλονίκη: Σκύλος έπεσε σε χαντακι βάθους τριών μέτρων – Στήθηκε επιχειρηση για τον απεγκλωβισμό του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.