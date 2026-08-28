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28.08.2026 08:51

Δημήτρης Κόκοτας: Το μεσημέρι η κηδεία του τραγουδιστή, τι ζητά η οικογένεια

28.08.2026 08:51
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Στην τελευταία του κατοικία θα συνοδεύσουν τον Δημήτρη Κόκοτα, το μεσημέρι της Παρασκευής (28.08.2026) συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του. Η κηδεία του γνωστού τραγουδιστή θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα, στον ιερό ναό Παναγίας Ελεούσας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, η οποία δημοσιεύτηκε στο Facebook, η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα.

Τα έξοδα της κηδείας θα αναλάβει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.

Από την πλευρά της, η οικογένεια του καλλιτέχνη έχει απευθύνει έκκληση για ιδιωτικότητα καθώε επιθυμεί η εξόδιος ακολουθία να τελεστεί σε στενό κύκλο, με σεβασμό στο πένθος τους.

Παράλληλα, με μια σειρά αποφάσεων ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας τιμά τη μνήμη του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος υπήρξε δημοτικός σύμβουλος της περιοχής. Ο τραγουδιστής είχε εκλεγεί στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, συμμετέχοντας στα κοινά μέχρι που υπέστη το έμφραγμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως στις 25 Αυγούστου και ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα για τον εκλιπόντα. Μεταξύ των αποφάσεων είναι η κάλυψη των εξόδων της κηδείας του από τον δήμο, ενώ η δημοτική σημαία θα κυματίζει μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής του εκλιπόντα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, ο Δήμος θα καθιερώσει ετήσια υποτροφία του Ωδείου στο όνομα του Δημήτρη Κόκοτα και θα δώσει το όνομά του στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης».

Τέλος, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου μετατίθενται για μετά το 40ήμερο μνημόσυνο.

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου 2026 σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από σχεδόν δυόμιση χρόνια νοσηλείας μετά το έμφραγμα που υπέστη τον Μάρτιο του 2024. Ο τραγουδιστής βρισκόταν στις πρόβες του J2US μαζί με την Τραϊάνα Ανανία, όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία και τελικά διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση.

Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα παρέμεινε στο νοσοκομείο διασωληνωμένος και παρά την μικρή βελτίωση που σημείωνε ο οργανισμός του, τελικά έπαθε σηπτικό επεισόδιο και κατέληξε, αφήνοντας πίσω την σύζυγό του Κατερίνα Πετράκη και την κόρη τους, Ριάνα.

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