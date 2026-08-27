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27.08.2026 22:04

Πανελλήνιο ρεκόρ ο Εμμανουήλ Καραλής στη Ζυρίχη: «Πέταξε» στα 6,20 μέτρα – Μάχη με τον Ντουπλάντις

27.08.2026 22:04
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Πετάει στους αιθέρες της Ζυρίχης ο Εμμανουήλ Καραλής με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 6,20 μέτρα.

Στη μάχη που δίνει στο Diamond League της Ζυρίχης, ο Μόντο Ντουπλάντις πέρασε τα 6,25μ. σε μια μάχη γιγάντων.

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