Πανελλήνιο ρεκόρ ο Εμμανουήλ Καραλής στη Ζυρίχη: «Πέταξε» στα 6,20 μέτρα – Μάχη με τον Ντουπλάντις

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Πετάει στους αιθέρες της Ζυρίχης ο Εμμανουήλ Καραλής με νέο πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 6,20 μέτρα.
Στη μάχη που δίνει στο Diamond League της Ζυρίχης, ο Μόντο Ντουπλάντις πέρασε τα 6,25μ. σε μια μάχη γιγάντων.
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