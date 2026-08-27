Diamond League: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον ντος Σάντος στα 400μ. με εμπόδια με 45.80

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Νέα σελίδα στην ιστορία των 400 μέτρων με εμπόδια έγραψε ο Άλισον ντος Σάντος στο Diamond League της Ζυρίχης, όπου σημείωσε ένα εντυπωσιακό παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο Βραζιλιάνος Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε μια εκπληκτική κούρσα και τερμάτισε σε 45.80, καταρρίπτοντας την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα.

Μάλιστα, πίσω του τερμάτισε ο κάτοχος του προηγούμενου παγκόσμιου ρεκόρ, Κάρστεν Βάρχολμ. Ο Νορβηγός είχε σημειώσει χρόνο 45.94 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021, επίδοση που μέχρι σήμερα ήταν η κορυφαία.

Υπενθυμίζεται ότι στο Diamond League της Ζυρίχης διαγωνίζονται και δύο κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου.

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