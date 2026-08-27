Diamond League: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον ντος Σάντος στα 400μ. με εμπόδια με 45.80

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Νέα σελίδα στην ιστορία των 400 μέτρων με εμπόδια έγραψε ο Άλισον ντος Σάντος στο Diamond League της Ζυρίχης, όπου σημείωσε ένα εντυπωσιακό παγκόσμιο ρεκόρ.
Ο Βραζιλιάνος Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε μια εκπληκτική κούρσα και τερμάτισε σε 45.80, καταρρίπτοντας την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο αγώνισμα.
Μάλιστα, πίσω του τερμάτισε ο κάτοχος του προηγούμενου παγκόσμιου ρεκόρ, Κάρστεν Βάρχολμ. Ο Νορβηγός είχε σημειώσει χρόνο 45.94 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021, επίδοση που μέχρι σήμερα ήταν η κορυφαία.
Υπενθυμίζεται ότι στο Diamond League της Ζυρίχης διαγωνίζονται και δύο κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου.
Διαβάστε επίσης:
Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase: Ρεάλ, Σίτι, Ντόρτμουντ, Ρόμα, Σαχτάρ, Γαλατάσαραϊ, Κόμο και ΛΑΣΚ απέναντι στην Ένωση
Στα άκρα η κόντρα UEFA – FIFA: Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ετοιμάζεται να στείλει τον Ινφαντίνο στα δικαστήρια για κακοδιαχείριση
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: «Χρυσός» ο Γκαϊδατζής (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.