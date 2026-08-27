search
ΠΕΜΠΤΗ 27.08.2026 20:17
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

27.08.2026 18:57

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: «Χρυσός» ο Γκαϊδατζής (Video)

27.08.2026 18:57
petros gkaitatzis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

O Πέτρος Γκαϊδατζής είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής, καθώς μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Βαρέζε στις 2 Αυγούστου, ο 26χρονος Θεσσαλονικιός κατέκτησε σήμερα την πρώτη θέση και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Άμστερνταμ.

O Γκαϊδατζής δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στην κούρσα του τελικού και ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού (με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών) και με χρόνο 6:47.77 ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου χαρίζοντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στα ελληνικά «κουπιά» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών.

Με την έναρξη του τελικού, ο Γερμανός Φάμπιο Κρες πραγματοποίησε εξαιρετική εκκίνηση, πήρε την πρωτιά στα πρώτα μέτρα και ξεχώρισε από τις υπόλοιπες βάρκες, αλλά ο Πέτρος Γκαϊδατζής δεν πτοήθηκε… κάλυψε γρήγορα τη διαφορά και στα 750 μέτρα κατάφερε να πάρει εκείνος την πρωτοπορία. Σύντομα, ο Έλληνας κωπηλάτης πήρε διαφορά πάνω από ένα μήκος, αποσπάστηκε από τους διεκδικητές των άλλων θέσεων του βάθρου και κωπηλατούσε σταθερά προς το… χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή.

Διαβάστε επίσης:

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: «Ασημένιες» οι Μουρατίδου και Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών (Video)

FIFA: Εξοντωτικό πρέσινγκ στον Ινφαντίνο, ακόμα και με πρόταση μομφής – Η UEFA εξετάζει άρση του μποϊκοτάζ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεύτερος στη λίστα με τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους στην ιστορία του μπάσκετ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ratko Mladic new
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο Ράτκο Μλάντιτς, ο αποκαλούμενος «χασάπης της Βοσνίας» – Η δολοφονία του πατέρα του από τη φασιστική Ούστασε, η πολιορκία του Σεράγεβο και η σφαγή της Σρεμπρένιτσα

tile8easi
MEDIA

Η μετάδοση του ευρωπαϊκού ΑΕΚ-Λέφσκι είχε την υψηλότερη τηλεθέαση της Τετάρτης (26/8)

infantino fifa – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στα άκρα η κόντρα UEFA – FIFA: Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ετοιμάζεται να στείλει τον Ινφαντίνο στα δικαστήρια για κακοδιαχείριση

tile8easi
MEDIA

Limit up τηλεθέασης στο Mega λόγω ΑΕΚ την Τετάρτη (26/8)

KUS12867
ADVERTORIAL

Δημ. Κουρέτας: Η Θεσσαλία το ιδανικό πεδίο για την εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής – Να αποτελέσει η Θεσσαλία ξεχωριστό μοντέλο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
hyerselini-4
ΕΛΛΑΔΑ

Έκλειψη Σελήνης: Τι ώρα θα «χαθεί» το φεγγάρι στην Ελλάδα αύριο

DOUKAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας ζητά την άμεση κατεδάφιση του κτιρίου του Badminton - Ομόφωνο «ναι» από το Δ.Σ. Αθηναίων

AKRITA_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Ακρίτα: Ούτε βήμα πίσω - «Πετάει το γάντι» στον Τσίπρα, μετά τη στήριξη της αντιπολίτευσης

PODCAST MATSAS SITE 25.08
PODCASTS

Podcast - Μίνως Μάτσας: «Το κέφι για τη δουλειά μου πολλαπλασιάζεται τώρα που είμαι με τα παιδιά μου διακοπές»

agapidaki – konstantopoulou – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κωνσταντοπούλου - Αγαπηδάκη για την υποψηφιότητα Ακρίτα: «Πάρτε θέση, σας προκαλώ»- «Είχατε 4 γυναίκες και προτείνατε τον Χουρδάκη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 27.08.2026 20:17
Ratko Mladic new
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο Ράτκο Μλάντιτς, ο αποκαλούμενος «χασάπης της Βοσνίας» – Η δολοφονία του πατέρα του από τη φασιστική Ούστασε, η πολιορκία του Σεράγεβο και η σφαγή της Σρεμπρένιτσα

tile8easi
MEDIA

Η μετάδοση του ευρωπαϊκού ΑΕΚ-Λέφσκι είχε την υψηλότερη τηλεθέαση της Τετάρτης (26/8)

infantino fifa – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στα άκρα η κόντρα UEFA – FIFA: Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ετοιμάζεται να στείλει τον Ινφαντίνο στα δικαστήρια για κακοδιαχείριση

1 / 3