Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: «Χρυσός» ο Γκαϊδατζής (Video)

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O Πέτρος Γκαϊδατζής είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής, καθώς μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Βαρέζε στις 2 Αυγούστου, ο 26χρονος Θεσσαλονικιός κατέκτησε σήμερα την πρώτη θέση και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας στο Άμστερνταμ.

O Γκαϊδατζής δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στην κούρσα του τελικού και ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού (με τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών) και με χρόνο 6:47.77 ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου χαρίζοντας το πρώτο χρυσό μετάλλιο στα ελληνικά «κουπιά» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών.

Με την έναρξη του τελικού, ο Γερμανός Φάμπιο Κρες πραγματοποίησε εξαιρετική εκκίνηση, πήρε την πρωτιά στα πρώτα μέτρα και ξεχώρισε από τις υπόλοιπες βάρκες, αλλά ο Πέτρος Γκαϊδατζής δεν πτοήθηκε… κάλυψε γρήγορα τη διαφορά και στα 750 μέτρα κατάφερε να πάρει εκείνος την πρωτοπορία. Σύντομα, ο Έλληνας κωπηλάτης πήρε διαφορά πάνω από ένα μήκος, αποσπάστηκε από τους διεκδικητές των άλλων θέσεων του βάθρου και κωπηλατούσε σταθερά προς το… χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή.

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