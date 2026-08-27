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27.08.2026 18:35

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: «Ασημένιες» οι Μουρατίδου και Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών (Video)

27.08.2026 18:35
kopilasia

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Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στο Άμστερνταμ ήρθε από τις Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου, οι οποίες τερμάτισαν δεύτερες στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών.

Οι δύο Ελληνίδες, παρά το γεγονός ότι αποτελούσαν το νεότερο πλήρωμα μεταξύ των έξι φιναλίστ, επιβεβαίωσαν την εξαιρετική τους παρουσία στη φετινή σεζόν. Έχοντας ήδη πανηγυρίσει το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κατάφεραν να ανέβουν ξανά στο βάθρο σε κορυφαία διεθνή διοργάνωση.

Το ελληνικό σκάφος κινήθηκε στη δεύτερη θέση στο μεγαλύτερο κομμάτι της κούρσας, την οποία διατήρησε μέχρι τη γραμμή του τερματισμού. Το χρονόμετρο σταμάτησε στο 7:12.05, επίδοση που χάρισε στις Μουρατίδου και Λιόλιου το ασημένιο μετάλλιο.

Με τη συγκεκριμένη επιτυχία, τα μετάλλια που έχουν κατακτήσει οι δύο κωπηλάτριες μέσα στη φετινή χρονιά σε διεθνείς διοργανώσεις ανέρχονται πλέον στα τέσσερα, τρία από κοινού ως πλήρωμα και από ένα η κάθε μία σε διαφορετικό αγώνισμα.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Μεξικανές Αϊλίν Μαράια Ιμπάρα Μαδουένα και Μελίσα Μαρκές, με χρόνο 7:10.02, ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήραν οι Καντίτζα Κρίμι και Σέλμα Νταουάντι από την Τυνησία, που ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους σε 7:14.90.

Η κατάταξη στον τελικό του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών

1. Μαντουένα/Μάρκεζ (Μεξικό) – 7:10.02
2. Μουρατίδου/Λιόλιου (Ελλάδα) – 7:12.05
3. Κριμί/Νταουαντί (Τυνησία) – 7:14.90
4. Αλ. Παλάσιος/Βαλ. Παλάσιος (Περού) – 7:19.13
5. Ντελαρέζι/Καμάργκος (Βραζιλία) – 7:23.33
6. Σανάμπρια/Μπορντόν (Παραγουάη) – 7:39.56

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