Ασλανίδης και Ψαρόπουλος για το μπάζωμα στα Τέμπη και τις συμβάσεις με «εταιρεία φάντασμα»: «Έβγαλαν χρήματα, πάνω από τα δολοφονημένα παιδιά μας»

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Οργισμένη παρέμβαση έκανε την Πέμπτη κατά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλίας ο Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, στη συζήτηση για το μπάζωμα του τόπου του τραγικού δυστυχήματος, αλλά και τις αναθέσεις έργων στο πλαίσιο του μπαζώματος αυτού.

Ο κ. Ασλανίδης ανέφερε: «Θεωρούμε τα παιδιά μας αγνοούμενα.Βεβήλωσαν τα παιδιά μας. Τα φόρτωσαν σε νταλίκες, και τα πέταξαν σε οικόπεδα. Τα βρήκαν, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Θα έρθει ο Τσαπατόρης εδώ να μας μιλήσει; Σκύλευσαν τους νεκρούς, και έβγαλαν χρήματα, πάνω από τα δολοφονημένα παιδιά μας».

Τον λόγο πήρε και ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος υπέβαλε αίτημα για λεπτομερή ενημέρωση: «Έχουμε κάθε δικαίωμα, όχι μόνο ως απλοί πολίτες αλλά και ως θιγόμενοι από ενέργειες που έλαβαν χώρα μετά το δυστύχημα στον τόπο αυτού από ενέργειες τοπικής αρμοδιότητας της περιφέρειάς σας. Ρωτάμε:

Υπάρχουν επίσημα στοιχεία της διαδικασίας επιλογής και ανάθεσης των εργασιών που αναφέρονται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα;

Διαβάζουμε για υπερκοστολογημένες εργασίες, ισχύουν;

Από πού αντλήθηκαν τα χρήματα αυτά από την Περιφέρεια;

Πότε πληρώθηκαν;

Υπήρχαν αυτά τα κονδύλια ότι γίνονταν οι εργασίες μπαζώματος ή βρέθηκαν αργότερα;

Πώς και πότε εγκρίθηκε αυτή η δαπάνη που φαίνεται ως υπέρογκη;

Η περιφέρεια Θεσσαλίας δεν διέθετε τέτοια μηχανήματα να διαθέσει για να γίνουν αυτές οι εργασίες;

Η περιφέρεια έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη και αν ναι σε τι στάδιο βρίσκεται η έρευνα;

Οι συγγενείς δεν εργαλειοποιούμαστε από κανέναν. Και μόνο σαν υπονοούμενο, το θεωρούμε μεγάλη ύβρη. Δεν υπάρχει τίποτα στη δικογραφία του μπαζώματος από τις αποκαλύψεις του Documento. Θέλουμε συγκεκριμένη πληροφόρηση. Δεν θέλουμε κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον κ. Αγοραστό γιατί είμαστε αντίδικοι πλέον».

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Ψαρόπουλος έκανε δηλώσεις στα ΜΜΕ αναφέροντας μεταξύ άλλων για «συμβάσεις υπερκοστολογημένες με μια εταιρία φάντασμα με σκοπό την συγκάλυψη».

Ο νυν περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας παρουσίασε τις συνήθεις τιμές των γερανών σε δημόσια έργα αναφέροντας ποσά πολύ μικρότερα από εκείνα τα οποία είχαν καταβληθεί για το έργο. «Εκείνες τις νύχτες έγινε χρέωση υπερβολικά υψηλή. Αναμένουμε τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας», σημείωσε.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε μέσω βιντεοκλήσης και ο περιφερειακός σύμβουλος και πρώην περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. Εξέφρασε «την αμέριστη συμπαράστασή του στους συγγενείς των θυμάτων» και ανέφερε ότι «κατανοεί την ανάγκη τους να μάθουν την αλήθεια». Κληθείς να δώσει απαντήσει σχετικά με τις αναθέσεις είπε πως «ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία» και πως «δεν προέκυψε ζημία για το δημόσιο». Δήλωσε διατεθειμένος να τους δώσει απαντήσεις, αρνήθηκε όμως να τις δώσει δημόσια. Σημείωσε τέλος ότι η υπόθεση με τους γερανούς «διερευνήθηκε δικαστικά και αρχειοθετήθηκε».

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