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27.08.2026 18:52

Θεσσαλονίκη: Ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή ο 48χρονος αστυνομικός – Του απαγορεύτηκε η προσέγγιση της 51χρονης

27.08.2026 18:52
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Σε φυλάκιση 8 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε ο 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος είχε συλληφθεί τα προηγούμενα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία γυναίκας, 51 ετών, για γενετήσιες πράξεις παρά τη θέληση της, απειλή και παράνομη βιντεοσκόπηση, κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Η ποινή αφορά την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής που εισήχθη με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Για το σκέλος των καταγγελιών που αφορούν κακουργηματικές πράξεις σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία.

Η καταγγέλλουσα δεν προσήλθε στο ακροατήριο ενημερώνοντας εγγράφως το δικαστήριο για την αδυναμία μετακίνησής της, καθώς είναι καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο. Το δικαστήριο ανέγνωσε τις δύο καταθέσεις που είχε δώσει στην Αστυνομία, εκ των οποίων η δεύτερη ενώπιον ψυχολόγου.

Τι ισχυρίστηκε ο 48χρονος στην απολογία του

Κατά την απολογία του, ο 48χρονος αστυνομικός δήλωσε αθώος. Ανέφερε ότι διατηρούσε σχέση «λίγων ημερών» με την γυναίκα κι ότι, όσο ήταν μαζί, τη βοηθούσε στην καθημερινότητά της και στις ανάγκες του σπιτιού.

Περιγράφοντας το περιστατικό που προηγήθηκε της καταγγελίας, ανέφερε ότι μετέβη στην οικία της, έπειτα από αναπάντητη κλήση που είχε δεχθεί, προκειμένου να της φέρει φαγητό. «Χτύπησα δύο φορές την πόρτα, δεν μου άνοιξε. Άφησα το φαγητό και έφυγα χωρίς να τη δω», είπε, προσθέτοντας ότι δύο ημέρες νωρίτερα είχαν «λογοφέρει» και εκείνη του είχε ζητήσει να αποχωρήσει.

Την ενοχή του 48χρονου πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας, επισημαίνοντας ότι η καταγγέλλουσα ένιωσε τρόμο και ανησυχία, σε βαθμό που ζήτησε τη συνδρομή της Αστυνομίας. Για την κατηγορία της διατάραξης οικιακής ειρήνης, ο εισαγγελέας πρότεινε να κηρυχθεί απαράδεκτη η δίωξη λόγω έλλειψης του απαιτούμενου παραβόλου.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση και επέβαλε στον 48χρονο εφέσιμη ποινή φυλάκισης 8 μηνών, με αναστολή. Παράλληλα, του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης προσέγγισης της καταγγέλλουσας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

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