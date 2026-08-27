Η μετάδοση του ευρωπαϊκού ΑΕΚ-Λέφσκι είχε την υψηλότερη τηλεθέαση της Τετάρτης (26/8)

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Το σε απευθείας μετάδοση 4-0 με το οποίο η ΑΕΚ εξασφάλισε την επιστροφή της στο Champions League, είχε μακράν την καλύτερη τηλεθέαση από τον ανταγωνισμό της ημέρας σύμφωνα με τη Nielsen.

Κατά τα λοιπά, με εξαίρεση το «Live news» και το μεσημεριανό δελτίο του ΣΚΑΪ, οι άλλες θέσεις καλύφθηκαν ως επί το πλείστον από -τι άλλο;- επαναλήψεις επεισοδίων ελληνικών σειρές, κατά κύριο λόγο του Alpha.

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