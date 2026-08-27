Χαρδαλιάς: Κλιμακώνονται οι δράσεις για τον ιό του Δυτικού Νείλου – Ψεκασμοί σε 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική

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Σε έκτακτη επιχείρηση μεγάλης κλίμακας για την αντιμετώπιση των κουνουπιών προχωρά απόψε η Περιφέρεια Αττικής, με επίγειους ψεκασμούς σε συνολική έκταση 10.000 στρεμμάτων στην Ανατολική Αττική, καθώς εντείνονται οι παρεμβάσεις για τον περιορισμό της διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου.

Η απόφαση ελήφθη μετά τη σύσκεψη που συγκάλεσε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΟΔΥ, του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, αντιπεριφερειαρχών και αρμόδιων υπηρεσιακών στελεχών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα και η ανάγκη προσαρμογής του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Έτσι, για απόψε προγραμματίστηκε επίγειος ψεκασμός με «τουρμπίνες» σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνολικής έκτασης 10.000 στρεμμάτων.

Η συγκεκριμένη δράση προστίθεται στο ήδη ενισχυμένο πρόγραμμα της Περιφέρειας για την καταπολέμηση των κουνουπιών, του οποίου οι δράσεις έχουν φέτος αυξηθεί κατά 30%. Ειδικά στην Ανατολική Αττική, οι προβλεπόμενες εφαρμογές από εδάφους έχουν ανέλθει από 58 σε 78.

Κατά τη σύσκεψη εξετάστηκε επίσης η αυξημένη επιβάρυνση που καταγράφεται σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής, ενώ συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η στενή συνεργασία των αρμόδιων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχιστεί η ανταλλαγή επιδημιολογικών και εντομολογικών δεδομένων, ενώ θα ενεργοποιούνται επιπλέον στοχευμένες παρεμβάσεις όπου κρίνεται απαραίτητο, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

Χαρδαλιάς: «Κανένας εφησυχασμός απέναντι σε ένα κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας»

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, τόνισε ότι «απέναντι σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας δεν χωρά κανένας εφησυχασμός».

Όπως ανέφερε: «Παρακολουθούμε καθημερινά τα δεδομένα, ακούμε τους επιστήμονες και προσαρμόζουμε άμεσα τις παρεμβάσεις μας. Έχουμε ήδη αυξήσει, από τις αρχές του 2026, κατά 30% τους ψεκασμούς σε ολόκληρη την Αττική και τώρα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα εξελίσσεται, κλιμακώνουμε ακόμη περισσότερο όλες τις δράσεις μας. Προχωρούμε σε νέα έκτακτη επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, σε περίπου 10.000 στρέμματα στην Ανατολική Αττική, πάντα σε στενή συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και τους αρμόδιους φορείς. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως σχέδιο, επιστημονική καθοδήγηση και κυρίως συνεχής παρουσία στο πεδίο. Και βέβαια, στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους Δήμους μας, με τις δυνάμεις και τα μέσα της Περιφέρειας, όπου και όποτε μας ζητηθεί. Γιατί όταν μιλάμε για τη δημόσια υγεία, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και διαρκώς σε εγρήγορση και να παρεμβαίνουμε άμεσα, όπου υπάρχει ανάγκη».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ και καθηγητής Πνευμονολογίας – Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, δήλωσε: «Με βάση τα δεδομένα της επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔY, τα οποία ανακοινώσαμε χθες το βράδυ, παρατηρούμε μια μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου, παρότι έχουν γίνει οι προβλεπόμενες ενέργειες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Προκειμένου να δούμε τι ιδιαιτερότητες υπάρχουν και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και στο εξής, επιπλέον από τα αυξημένα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, συμμετέχουμε σε μια σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να διαχειριστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα, από πλευράς κράτους, την κατάσταση. Ταυτόχρονα, θέλω να παρακαλέσω τους πολίτες να εφαρμόζουν τα μέτρα ατομικής προστασίας -τα οποία δρουν συμπληρωματικά με τα μέτρα της Πολιτείας- φορώντας μακρυμάνικα ρούχα, ιδίως το βράδυ, χρησιμοποιώντας έντονα εντομοαπωθητικά και ακολουθώντας όλα τα μέτρα που έχει ανακοινώσει ο ΕΟΔΥ, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του».

Με ποια διαδικασία θα πραγματοποιηθούν οι ψεκασμοί

Οι ψεκασμοί που θα πραγματοποιηθούν στοχεύουν στην καταπολέμηση των ενήλικων κουνουπιών και θα γίνουν με τη μέθοδο της εκνέφωσης υπέρμικρου όγκου ULV. Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν από εδάφους, είτε σε δομημένες περιοχές, είτε περιμετρικά συγκεκριμένων οικισμών και επιλεγμένων σημείων, υπό την επίβλεψη και σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή Κουνουπιών.

Για τις εφαρμογές θα χρησιμοποιηθούν εγκεκριμένα βιοκτόνα σκευάσματα υπό συγκεκριμένες μετεωρολογικές προϋποθέσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η περιβαλλοντική συμβατότητα των παρεμβάσεων και η ασφάλεια ανθρώπων και οργανισμών μη στόχων.

Η δραστική ουσία του σκευάσματος είναι φωτοδιασπώμενη, ενώ η επιχείρηση προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στη νύχτα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Τα ειδικά μηχανήματα εκνέφωσης θα κινούνται βάσει προκαθορισμένων διαδρομών, πραγματοποιώντας σαρώσεις περιμετρικά και κατά μήκος του οδικού δικτύου στους οικισμούς που έχουν υποδειχθεί. Εξαιρούνται οι περιοχές με υψηλή και συνεχή δόμηση.

Παράλληλα, συνεχίζεται η συνεργασία της Περιφέρειας με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για την εντομολογική επιτήρηση και την καταγραφή των πληθυσμών κουνουπιών σε όλο το Λεκανοπέδιο. Τα στοιχεία που προκύπτουν χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό και την προσαρμογή των παρεμβάσεων.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός επανεξετάζεται διαρκώς σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας και τους Δήμους της Αττικής, ώστε κάθε νέα επιδημιολογική ή εντομολογική ένδειξη να οδηγεί άμεσα στην αντίστοιχη δράση.

Μέχρι σήμερα, στις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη 102 τακτικοί κύκλοι επίγειων εφαρμογών, με τη χρήση ειδικών ψεκαστικών οχημάτων και συστημάτων. Επιπλέον, έχουν πραγματοποιηθεί 20 εφαρμογές από αέρος με ψεκαστικό ελικόπτερο.

Την ίδια ώρα, έχουν γίνει εκατοντάδες πτήσεις με ειδικά ψεκαστικά drones, ώστε να καλύπτονται και εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών σε σημεία που είναι δύσβατα ή δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα επίγεια συνεργεία.

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