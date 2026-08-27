Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Αγαπηδάκη για την υποψηφιότητα Ακρίτα: «Πάρτε θέση, σας προκαλώ»- «Είχατε 4 γυναίκες και προτείνατε τον Χουρδάκη»

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Τη δριμύτατη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου προκάλεσε η δημοσιοποίηση της απόφασης της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην στηρίξει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να καταλάβει τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής, η βουλευτής Έλενα Ακρίτα. «Εμφανίζεστε μαχήτρια υπέρ των γυναικών, αλλά εσείς είχατε προτείνει τον κ. Χουρδάκη», σχολίασε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Κατά τη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια, επί του νομοσχεδίου για την επαγγελματική ασφάλιση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε το ζήτημα σε όλες τις παρεμβάσεις της και κάλεσε τα μέλη της κυβέρνησης που βρέθηκαν στην αίθουσα να πάρουν θέση.

«Είναι προφανές ότι είναι σε πολύ μεγάλη δυσκολία ο κ. Μητσοτάκης διότι έχει δώσει γραμμή να μπλοκάρουν συγκεκριμένη βουλευτή από το προεδρείο της Βουλής. Και είναι προφανές ότι είναι γραμμή Μητσοτάκη. Και είναι σε μεγάλη δυσκολία αυτή τη στιγμή. Δύο φορές έθεσα το θέμα στην κ. Κεραμέως και δεν μου απήντησε. Η κ. Αγαπηδάκη σηκώνεται και φεύγει και κάνει πνεύμα» σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία χαρακτήρισε πρόκληση τη στάση της Νέας Δημοκρατίας που ενδέχεται να μην επιτρέψει να υπάρχει γυναίκα στο προεδρείο και μάλιστα σε μια περίοδο έξαρσης των γυναικτονιών.

«Το να παραμείνει το προεδρείο της Βουλής, μόνο με άνδρες μέλη, είναι πρόκληση. Το να υποχρεώνονται γυναίκες υπουργοί να μην απαντάνε και να φεύγουν με εξυπνακισμούς είναι έκπτωση» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Λίγα λεπτά νωρίτερα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη είχε προκληθεί, από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, να απαντήσει ποια είναι η θέση της για το ζήτημα ότι η Νέα Δημοκρατία προαναγγέλλει ότι θα «μπλοκάρει» την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στο προεδρείο της Βουλής, η οποία μάλιστα είναι και ιδιαίτερα ομιλητική για τα ζητήματα της έμφυλης βίας. «Πάρτε θέση. Σας προσκαλώ» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Κυρία Κωνσταντοπούλου, με ξεπερνά το ό,τι ενώ είχατε τέσσερις γυναίκες και μπορούσατε να τις προτείνετε για αντιπροέδρους της Βουλής, εσείς επιλέξατε τον κ. Χουρδάκη. Πάει πολύ λοιπόν να έρχεστε εδώ σήμερα και να κάνετε τη μαχήτρια των γυναικών. Μόνο αυτό» σχολίασε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

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