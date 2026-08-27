Κυβερνητικές πηγές: Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

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Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ απλώς επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές. Υπογραμμίζουν ότι «καμία απάντηση επί της ουσίας, η παραμικρή αναφορά στη μη υπερψήφιση του κ. Στουρνάρα και -για ακόμα μία φορά- λαθροχειρία, σχετικά με υποτιθέμενη παλαιότερη απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου».

Μάλιστα οι πηγές, παραθέτουν «για του λόγου το αληθές», όπως επισημαίνουν, την απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών στις 16 Ιανουαρίου 2025 για τις ψήφους των Σπαρτιατών, από την οποία, όπως τονίζουν, προκύπτει το εντελώς αντίθετο από αυτό που ισχυρίστηκε ο κ. Τσουκαλάς.

Συγκεκριμένα, το απόσπασμα από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών έχει ως εξής:

«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, μετά την σχετική δήλωση χτες του Προέδρου των Σπαρτιατών, θέλω να ρωτήσω αν οι ψήφοι του συγκεκριμένου κόμματος είναι ευπρόσδεκτες για την Κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ευχαριστώ.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Όχι, δεν είναι ευπρόσδεκτες. Εμείς είμαστε η παράταξη, η Κυβέρνηση που και με τις πράξεις μας το έχουμε αποδείξει αυτό, σε αντίθεση με αυτά που έχουν ειπωθεί στο παρελθόν από άλλα κόμματα, δήθεν προοδευτικά, που διεκδικούσαν το μονοπώλιο της δημοκρατικής ευαισθησίας, εμείς απαντάμε ένα «όχι» ξεκάθαρο και η απάντηση αυτή έχει κάποια αξία. Μεγαλύτερη αξία έχουν οι ενέργειες αυτής της Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του Πρωθυπουργού, που με μια σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις έδωσαν τα κατάλληλα νομικά «όπλα» στην Δικαιοσύνη, ούτως ώστε να μην βρεθούν στη Βουλή στο παρελθόν εγκληματικές οργανώσεις και να μπορεί, εκ των υστέρων, για την τωρινή σύνθεση της Βουλής μιλάμε, η Δικαιοσύνη να εξετάζει εν εξελίξει ενστάσεις και προσφυγές, γιατί είναι σημαντικές οι διατυπώσεις και είναι καθαρές, όπως η σημερινή διατύπωση, αλλά ακόμη πιο σημαντικές είναι και οι πράξεις μας. Για αυτό και ανακοινώσεις των κομμάτων της Αντιπολίτευσης στο πλαίσιο της αμηχανίας τους, που προσπάθησαν να χτίσουν ένα αφήγημα ακροδεξιό για την επιλογή του Πρωθυπουργού στο πρόσωπο του κ. Τασούλα, είναι κατώτερες των περιστάσεων, πέραν από εντελώς άσχετες με την πραγματικότητα, και προσβάλλουν την κοινή λογική».

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