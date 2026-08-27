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27.08.2026 15:44

Σακελλαρίδης: Υποκριτική και απαράδεκτη η στάση της ΝΔ απέναντι στην υποψηφιότητα Ακρίτα – Η Νέα Αριστερά θα την στηρίξει

27.08.2026 15:44
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Την πρόθεση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την θέση του πέμπτου αντιπροέδρου της Βουλής, μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, γνωστοποίησε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς και προεδρεύων του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Με ανάρτησή του, ο κ. Σακελλαρίδης χαρακτήρισε υποκριτική και απαράδεκτη τη στάση της ΝΔ, και χαρακτήρισε αδιανόητη κοινοβουλευτική πρακτική να κόβεται μία υποψηφιότητα αντιπροέδρου της Βουλής -από κόμμα του δημοκρατικού τόξου- για πολιτικούς λόγους από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Αναλυτικά η ανάρτηση Σακελλαρίδη

«Η στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την θέση της αντιπροέδρου της Βουλής είναι υποκριτική και απαράδεκτη.

Είναι αδιανόητη κοινοβουλευτική πρακτική να κόβεται μία υποψηφιότητα αντιπροέδρου της Βουλής -από κόμμα του δημοκρατικού τόξου- για πολιτικούς λόγους από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Με αυτή την λογική, οι υποψηφιότητες από τον Δ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής και μετά -που προτείνονται από την αντιπολίτευση- θα έπρεπε να παίρνουν την πολιτική έγκριση της εκάστοτε συμπολίτευσης.

Πριν λίγο καιρό, η Νέα Δημοκρατία εξέλεξε Πρόεδρο της Δημοκρατίας με απλή πλειοψηφία ένα σκληρό κομματικό της στέλεχος, τον Κ. Τασούλα δείχνοντας πόσο καθεστωτικά αντιλαμβάνεται τα πολιτειακά αξιώματα, αδιαφορώντας για οποιαδήποτε προσπάθεια συναίνεσης.

Τώρα προσπαθεί να χειραγωγήσει την διαδικασία εκλογής Αντιπροέδρου της Βουλής, μη αποδεχομένη την υποψηφιότητα της Ε. Ακρίτα.

Από μία κυβέρνηση που έχει αναπτύξει ιδιοκτησιακά αντανακλαστικά απέναντι στους θεσμούς δεν μπορεί να περιμένει κανείς τίποτα καλύτερο. Απέναντι όμως σε αυτή την ιδιοκτησιακή και καθεστωτική αντίληψη πρέπει να σηκωθεί τείχος.

Οι βουλευτές και οι βουλεύτριες της Νέας Αριστεράς θα υπερψηφίσουν την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα».

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