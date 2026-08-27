Πεντάγωνο: Πίεση στο ΝΑΤΟ να αναλάβει αποκλειστικά την άμυνα της Ευρώπης – Επιταχύνει την απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων

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Ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου άσκησε πιέσεις στους συμμάχους του ΝΑΤΟ την Πέμπτη (27 Αυγούστου) ζητώντας να του εξηγήσουν πώς προχωρούν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων των ΗΠΑ να αναλάβουν την ευθύνη για την άμυνα της Ευρώπης, καθώς η Ουάσινγκτον επανεξετάζει τις δυνάμεις της στην ήπειρο.

Η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει φόβους μεταξύ των συμμάχων ότι θα μπορούσε να μειώσει τις δυνάμεις της στην Ευρώπη, αφού ξεκίνησε μια εξάμηνη επανεξέταση των αναπτύξεών της τον Ιούλιο.

«Το πνεύμα με το οποίο ερχόμαστε είναι προφανώς… διαβούλευσης. Θέλουμε να ακούσουμε τους συμμάχους μας», δήλωσε ο υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Έλμπριτζ Κόλμπι, σε επίσκεψη για συνομιλίες με την έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Η Ουάσινγκτον έχει στείλει ένα ερωτηματολόγιο ζητώντας από τις ευρωπαϊκές χώρες να δείξουν πώς κάνουν βήματα προς την ανάληψη της ηγετικής θέσης στην προστασία της ηπείρου τους, αφού συμφώνησαν να αυξήσουν μαζικά τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς.

«Στην πραγματικότητα κάνουμε ένα είδος απλής συζήτησης για το πώς προχωράμε μαζί σε έναν κόσμο στον οποίο η Ευρώπη, η οποία είναι προφανώς μια πολύ πλούσια ήπειρος, μπορεί και αναλαμβάνει την κύρια ευθύνη για τη δική της συμβατική άμυνα», δήλωσε ο Κόλμπι.

Είπε ότι η Ουάσινγκτον πιέζει «για να προχωρήσει και να επιταχύνει ό,τι συμβαίνει και στη συνέχεια να εξετάσει τη στρατηγική στάση σε υψηλό επίπεδο των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη».

Η αναθεώρηση των δυνάμεων ανακοινώθηκε από τον επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, τον Ιούνιο εν μέσω οργής των ΗΠΑ για την αντίδραση των ευρωπαϊκών εθνών στον πόλεμο με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στις αμερικανικές δυνάμεις που χρησιμοποιούν τις βάσεις τους στην αρχή της σύγκρουσης.

«Ας δούμε μερικά πράγματα όπως η πρόσβαση, η δημιουργία βάσεων και οι υπερπτήσεις, όπου υπάρχουν πολλά καλά, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που πρέπει να επεξεργαστούμε, για να έχουν νόημα στο μέλλον», δήλωσε ο Κόλμπι.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επέμεινε ότι οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον σημειώνουν πρόοδο αυξάνοντας τις δαπάνες για την άμυνα και την απόκτηση βασικών δυνατοτήτων.

«Συνεχίζεται. Υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν. Θα τα καταφέρουμε», δήλωσε ο Ρούτε στον Κόλμπι.

Ο Τραμπ πιέζει εδώ και καιρό την Ευρώπη να δαπανήσει περισσότερα για την άμυνα, καθώς η Ουάσιγκτον σηματοδοτεί ότι θέλει να αποσυρθεί από την ήπειρο για να επικεντρωθεί σε άλλες προκλήσεις όπως η Κίνα.

Το Πεντάγωνο, το οποίο έχει περίπου 80.000 στρατιώτες που σταθμεύουν στην Ευρώπη, έχει ήδη πει στους συμμάχους ότι μειώνει τον αριθμό των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει για τα αμυντικά σχέδια του ΝΑΤΟ.

Η Ουάσινγκτον δήλωσε επίσης τον Μάιο ότι θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, αλλά ο Τραμπ αργότερα δήλωσε ότι έστελνε τον ίδιο αριθμό στη γειτονική Πολωνία.

Οι ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν μαζικά τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς, συμφωνώντας το 2025 με την απαίτηση του Τραμπ να αφιερωθεί το 5% του ΑΕΠ σε δαπάνες που σχετίζονται με την ασφάλεια έως το 2035.

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