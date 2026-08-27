Πέθανε ο Ράτκο Μλάντιτς, ο «χασάπης της Σρεμπρένιτσα»

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Ο στρατηγός των Σερβοβόσνιων, Ράτκο Μλάντιτς, που έμεινε στην ιστορία ως «χασάπης της Σρεμπρένιτσα», ή «χασάπης της Βοσνίας» πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Ο Μλάντις εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης, καταδικασμένος για γενοκτονία στον αιματηρό πόλεμο της Βοσνίας.

Πέθανε στο κρατητήριο των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη.

Ο Μλάντιτς, γνωστός ως «Χασάπης της Βοσνίας», θεωρήθηκε υπεύθυνος για τον ρόλο του στον πόλεμο της Βοσνίας από το 1992 έως το 1995, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας περίπου 8.000 μουσουλμάνων ανδρών και αγοριών στη Σρεμπρένιτσα το 1995.

Ο Μλάντιτς συνελήφθη στις 26 Μαΐου 2011, σε ένα αγροτικό χωριό βόρεια του Βελιγραδίου, μετά από σχεδόν 16 χρόνια ως φυγάς, τερματίζοντας ένα από τα μακρύτερα ανθρωποκυνηγητά στη σύγχρονη ιστορία. Η καταδίκη του το 2017 από διεθνές δικαστήριο για κατηγορίες γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου σηματοδότησε το τέλος ενός σκοτεινού και αιματηρού κεφαλαίου.

Την είδηση μετέδωσαν τα κρατικά ΜΜΕ της Σερβίας.

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