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Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε Ρώσος στρατιωτικός και η σύζυγός του ανατινάχτηκε την Πέμπτη στην Αγία Πετρούπολη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαίως ο στρατιωτικός, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Η διαδικτυακή εφημερίδα Fontanka της Αγίας Πετρούπολης έγραψε ότι πρόκειται για αντισυνταγματάρχη του ρωσικού στρατού και ότι η σύζυγός του διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

🚨🇷🇺 HOLY SH*T: Another car bomb targeting a Russian military official, this time in St. Petersburg…



A colonel from Russia's Aerospace Forces was reportedly killed in the blast, alongside his wife, who was "critically injured."



The explosion occurred around 10AM this morning,… August 27, 2026

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι άσκησε ποινική δίωξη σε σχέση με το περιστατικό, αλλά δεν αναφέρει ότι ο νεκρός ήταν στρατιωτικός. Το κάναλι του Mash στην εφαρμογή Telegram χαρακτηρίζει το θύμα στρατιωτικό.

Βίντεο άγνωστης προέλευσης που αναρτήθηκε από τοπικά κανάλια στην εφαρμογή Telegram δείχνουν αστυνομικούς και διασώστες να στέκονται σε έναν αποκλεισμένο δρόμο, ο οποίος είναι γεμάτος από τα θραύσματα ενός διαλυμένου αυτοκινήτου.

Russian Telegram channels report that a vehicle exploded in St Petersburg.



Reportedly, a Russian lieutenant colonel and his wife were in the car. The service man was killed, his wife injured, according to unconfirmed reports. pic.twitter.com/6uA5qYFByU — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 27, 2026

Η Ρωσία έχει κατηγορήσει την Ουκρανία για σειρά δολοφονιών ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων και ατόμων που συνδέονται με την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας. Ουκρανικές πηγές έχουν αναλάβει την ευθύνη σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ σε άλλες την αρνούνται. Δεν υπήρξαν άμεσα σχόλια από την Ουκρανία για το εν λόγω περιστατικό.

🇷🇺Military Officer Dies in Car Explosion in St. Petersburg



According to Telegram channels linked to law enforcement agencies, a Chinese-made Geely crossover exploded on Rostovskaya Street in St. Petersburg immediately after the driver started the engine.



The force of the… pic.twitter.com/iZjhQXXyul — Karl 12½1/4❾¾™ (@Carolus_XII_Rex) August 27, 2026

Πολύ πρόσφατα ένα Ρώσος αξιωματικός σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση στις 13 Αυγούστου στην προσαρτηθείσα από την Ρωσία Κριμαία. Στη συνέχεια συνελήφθη μια γυναίκα, που θεωρήθηκε ύποπτη για την δολοφονία του, την οποία διέπραξε για λογαριασμό των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

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