Τι έκανε ο διευθυντής της CIA στη Μόσχα: Προειδοποιήσεις ΗΠΑ στη Ρωσία – Μην απειλείτε χώρες του ΝΑΤΟ

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Νέα στοιχεία σχετικά με την μυστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα έρχονται στη δημοσιότητα από αμερικανικά ΜΜΕ.
Σύμφωνα με το CBS, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των συναντήσεων του Ρατκλιφ με Ρώσους αξιωματούχους, ο «αρχικατάσκοπος» των ΗΠΑ μετέβη στη Μόσχα για να προειδοποιήσει τη ρωσική πλευρά να μην επιτεθεί σε χώρες του NATO. Η παρέμβαση έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν το ενδεχόμενο η Μόσχα να επιχειρήσει να δοκιμάσει στην πράξη τη συνοχή του ΝΑΤΟ και την αποφασιστικότητα της Ουάσινγκτον να υπερασπιστεί τους συμμάχους της.
Στις συνομιλίες φαλινεται ότι τέθηκε και ο πόλεμος με το Ιράν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο επικεφαλής της CIA προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν πρόσθετες κυρώσεις εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν ξανά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Η επίσκεψη παρέμενε μυστική μέχρι την Τρίτη, όταν αεροσκάφος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας εντοπίστηκε να προσγειώνεται σε αεροδρόμιο της Μόσχας, ενώ αυτοκινητοπομπή διπλωματικών οχημάτων καταγράφηκε να κινείται στη ρωσική πρωτεύουσα.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την παρουσία του διευθυντή της CIA στη Μόσχα σε συνέντευξή του. Έδωσε, ωστόσο, διαφορετική εικόνα για τον χαρακτήρα της αποστολής, υποστηρίζοντας ότι δεν συνδεόταν ούτε με το Ιράν ούτε με ενδεχόμενη ρωσική προσπάθεια να δοκιμαστούν τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ, αλλά χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη ως «ημιρουτίνας», αν και δεν απέκλεισε να προκύψει κάτι από τις επαφές του Ράτκλιφ και παραπέμποντας στις προσπάθειές του για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας.
Από την πλευρά του Κρεμλίνου, ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι ο επικεφαλής της CIA είχε συνομιλίες με στελέχη των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, χωρίς όμως να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Πεσκόφ απέρριψε και τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τον πραγματικό σκοπό της αποστολής. Υποστήριξε ότι δημοσιεύονται πολλές «ιστορίες εκφοβισμού» που «δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα», προσθέτοντας ότι η Ρωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «πολύ επιθετική πολιτική» από ευρωπαϊκές χώρες.
Πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών αναφέρουν ότι ο Πούτιν ενδέχεται να εγκρίνει προκλητικές ενέργειες σε βάρος κρατών του ΝΑΤΟ, όπως κυβερνοεπιθέσεις, υβριδικές επιχειρήσεις και άλλες ενέργειες που θα παρέμεναν κάτω από το όριο μιας συμβατικής στρατιωτικής επίθεσης. Στόχος μιας τέτοιας στρατηγικής δεν θα ήταν απαραιτήτως η πρόκληση σύρραξης με το ΝΑΤΟ, αλλά η πίεση στη Συμμαχία και, κυρίως, ο έλεγχος της αποφασιστικότητας της κυβέρνησης Τραμπ να υπερασπιστεί τους συμμάχους της.
Τις ανησυχίες της Ουάσινγκτον ενισχύει μια σειρά πρόσφατων περιστατικών όπως η είσοδος drones στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, ο ρωσικός πύραυλος που πέρασε τον περασμένο μήνα στην Πολωνία, καθώς και η αύξηση των καταγγελλόμενων ενεργειών δολιοφθοράς και των κυβερνοεπιθέσεων στην Ευρώπη. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει αμφιβολίες για την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ και έχει ασκήσει κριτική σε συμμάχους που, κατά την άποψή του, δεν συνεισφέρουν αρκετά για την άμυνά τους. Παράλληλα, πιέζει δημόσια τη Ρωσία και την Ουκρανία να τερματίσουν τον πόλεμο.
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