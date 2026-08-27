Νεπάλ: Τουλάχιστον 165 νεκροί και σχεδόν 1500 αγνοούμενοι από την φονική πλημμύρα – Συγκλονιστικές μαρτυρίες (Videos/Photos)

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Ένα μεγάλο τείχος λάσπης και χώματος δημιουργήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε σε κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, προκαλώντας την φονική πλημμύρα που έπληξε τα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, με τον αριθμό των νεκρών και των αγνοουμένων αν αυξάνεται συνεχώς.

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αριθμός των αγνοουμένων στην κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ έχει αυξηθεί στους σχεδόν 1.500. Η αστυνομία του Νεπάλ ανέσυρε πάνω από 162 πτώματα από οκτώ περιοχές μετά από την φονική πλημμύρα που προκλήθηκε μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις στη Ρασούβα, σύμφωνα με επίσημες ενημερώσεις την Πέμπτη (27.08.2026). Άλλα τρία άτομα σκοτώθηκαν στη πλευρά της Κίνας, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων σε 165.

Κατόπιν, το Νεπάλ ανέφερε επίσης πως υπέστη πλήγμα, με την πλημμύρα να σαρώνει την κοιλάδα Τρισούλι, στην περιοχή Νουακότ, βόρεια της Κατμαντού, και την κοιλάδα Μποτεκόσι, ανατολικά της πρωτεύουσας του Νεπάλ.

Πολλοί από τους αγνοούμενους είναι ξένοι τουρίστες κι ο απολογισμός δεν σταματά να ανεβαίνει.

Στην Κίνα, αγνοούνται 558 άνθρωποι, ανάμεσά τους 260 ξένοι.

Στο Νεπάλ, 468 τουρίστες, ανάμεσά τους 393 ξένοι, συνεχίζουν να μην έχουν βρεθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού της χώρας. Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη κάποιον αριθμό για κατοίκους που αγνοούνται.

Ανάμεσα στους ξένους που αγνοούνται είναι 142 υπήκοοι Ινδίας, καθώς και υπήκοοι της Βρετανίας, της Μαλαισίας, της Αυστραλίας, της Ολλανδίας, των ΗΠΑ, της Πορτογαλίας, της Νότιας Αφρικής, της Νότιας Κορέας και της Ουκρανίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι αρχές του Νεπάλ.

Η Αυστραλία έκανε λόγο για 34 υπηκόους της που αγνοούνται, η Ιαπωνία για 5, η Ουκρανία για 53, η Νότια Κορέα για 9.

Η Ρωσία έχει αναφέρει απώλεια επικοινωνίας με τουλάχιστον τέσσερις πολίτες της, η Νότια Κορέα με εννέα, ενώ πληροφορίες έκαναν λόγο και για δύο αγνοούμενους Πορτογάλους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην περίπτωση των Ιταλών: το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι περίπου 90 Ιταλοί είχαν καταγραφεί ως παρόντες στην ευρύτερη περιοχή Νεπάλ και Θιβέτ και ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη έλεγχοι για την κατάστασή τους. Ο αριθμός αυτός δεν σημαίνει ότι και οι 90 θεωρούνται αγνοούμενοι.

Παράλληλα, δεκάδες Νεπαλέζοι αστυνομικοί, στρατιωτικοί και εργαζόμενοι σε ενεργειακές εγκαταστάσεις βρέθηκαν επίσης εκτός επικοινωνίας. Η νεότερη καταγραφή της Αστυνομίας έκανε λόγο για 28 αγνοούμενους αστυνομικούς.

«Ολόκληρα χωριά και αγορές σβήστηκαν από τον χάρτη», τόνισε ο Ντέιβιντ Φίσερ, αξιωματούχος στο Νεπάλ της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

Η οργάνωση ανέφερε πως διανέμει υλικά πρώτης ανάγκης, ιδίως κουβέρτες, φαρμακεία, φορεία, νεκρικούς σάκους.

Ένας «τοίχος» νερού, λάσπης και βράχων

Η καταστροφή εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης (26/8), με έναν τεράστιο όγκο νερού, λάσπης, πάγου και φερτών υλικών να κατεβαίνει με εξαιρετική ταχύτητα μέσα από τις στενές κοιλάδες των Ιμαλαΐων.

A massive mudslide struck Gyirong Port on the China-Nepal border, with CCTV footage showing a wall of debris slamming through the crossing in seconds, tossing vehicles and buses.



Nepal reports at least 8-16 dead with hundreds of travelers listed as missing, including 291… pic.twitter.com/ZXfDIUaGsC — Clash Report (@clashreport) August 26, 2026

Η Ρασούβα, στα βόρεια της πρωτεύουσας Κατμαντού, βρέθηκε στο επίκεντρο. Το πλημμυρικό κύμα κινήθηκε κατά μήκος του συστήματος των ποταμών Λέντε, Μπότε Κόσι και Τρισούλι, σαρώνοντας οικισμούς, δρόμους, γέφυρες, εγκαταστάσεις και υδροηλεκτρικά έργα.

Στο Τιμούρε, στο Ρασουαγκάντι και στη Σιαμπρουμπέσι, η δύναμη του νερού παρέσυρε κτίρια και οχήματα, ενώ ολόκληρες περιοχές καλύφθηκαν από λάσπη και ογκόλιθους. Τουλάχιστον 19 γέφυρες και σχεδόν 40 χιλιόμετρα οδικού δικτύου παρασύρθηκαν, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

Ground level footage shows people running for their lives as a sudden flash flood tears through the Nepal–Tibet region pic.twitter.com/kTY1bg2HJJ — Surajit (@surajit_ghosh2) August 26, 2026

Στο Θιβέτ, το συνοριακό πέρασμα του Γκιρόνγκ στην περιοχή Σιγκάτσε επλήγη επίσης με σφοδρότητα. Το κινεζικό πρακτορείο Xinhua μετέδωσε ότι δρόμοι, τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροδότηση υπέστησαν σοβαρά προβλήματα.

Nepal floods: Aerial footage shows the devastating aftermath.



At least 97 people have been killed, while 403 people from 27 countries remain unaccounted for.



Among those reported missing are 62 Nepali citizens, 133 Indians, 47 Americans, and 33 Britons. pic.twitter.com/UyKMs2IJ1g — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, ο Μπαλέντρα Σα, κάλεσε χθες το έθνος των Ιμαλαΐων να «παραμένει ενωμένο». «Το κράτος είναι στο πλευρό σας με όλα τα μέσα και τους πόρους του», διαβεβαίωσε.

Στην κινεζική πλευρά, η δημόσια τηλεόραση CCTV μετέδωσε επίσης πλάνα που δείχνουν ορμητικούς χειμάρρους που μεταφέρουν κλαδιά δέντρων και άλλα συντρίμμια, καθώς και πλημμυρισμένο δρόμο. Πάνω από 800 μέλη σωστικών συνεργείων, 150 οχήματα και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, καθώς και μικρά σκάφη, αναπτύχθηκαν στην περιοχή για να πάρουν μέρος στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Γεγονός σπάνιο, ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εκφράστηκε αμέσως μετά την καταστροφή, τονίζοντας πως «η απόλυτη προτεραιότητα είναι η κινητοποίηση όλων των μέσων για να αναζητηθούν και να διασωθούν οι αγνοούμενοι, να απομακρυνθούν εσπευσμένα και να μετεγκατασταθούν κάτοικοι σε κίνδυνο, να θεραπευτούν το ταχύτερο οι τραυματίες και να περιοριστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό ο αριθμός των θυμάτων».

Στην άλλη πλευρά, στο Νεπάλ, δυνάμεις επιβολής της τάξης συνέχισαν επιχειρήσεις εσπευσμένης απομάκρυνσης οικογενειών που ζουν σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο να πλημμυρίσουν και σωστικά συνεργεία τις έρευνες για επιζώντες μέσα σε βουνά λάσπης και συντριμμιών, αφού χείμαρροι έθαψαν τους χαμηλότερους ορόφους πολλών κτιρίων.

Devastating CCTV footage from the Chinese side of the Nepal-China border shows the massive flood sweeping through the area with incredible force, giving a stark glimpse of how suddenly it was struck. pic.twitter.com/s2eVfOzd7G — Everest Today (@EverestToday) August 26, 2026

«Η οικογένειά μου παρασύρθηκε μπροστά στα μάτια μου»

Πίσω από τους αριθμούς, οι μαρτυρίες όσων κατάφεραν να σωθούν αποτυπώνουν την ταχύτητα με την οποία εκτυλίχθηκε η καταστροφή.

Η Καλπάνα Μάλα, από την περιοχή Νουουακότ, περιέγραψε στο BBC ότι είδε μέλη της οικογένειάς της να παρασύρονται από το νερό. Ο πατέρας της, η μητέρα της, η αδελφή της και τα παιδιά της αδελφής της χάθηκαν μέσα στην πλημμύρα.

Η ίδια και ο γιος της κατάφεραν να φτάσουν στην ταράτσα ενός σπιτιού και να σωθούν. Όπως είπε, δεν υπήρχε χρόνος ούτε ουσιαστική δυνατότητα διαφυγής για όσους βρέθηκαν στην πορεία του χειμάρρου.

🚨📦 ¡Entre la devastación y la supervivencia! Las escalofriantes imágenes en los alrededores del Puerto de Gyirong, en la frontera entre Nepal y China, muestran la magnitud del desastre tras el desbordamiento del río Bhote Koshi.



En medio del lodo y las ruinas, se observa a… pic.twitter.com/ADWl6GlsKw — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 26, 2026

Μια άλλη κάτοικος, η Γκόμα Πάντιτ, έχασε τα ζώα, την καλλιεργήσιμη γη και τα αποθέματα της οικογένειάς της. Σπόροι μουστάρδας, καλαμπόκι και ρύζι εξαφανίστηκαν μαζί με το έδαφος που παρέσυρε το νερό.

Εργαζόμενος στον χώρο της Υγείας στη Ρασούβα περιέγραψε στο Reuters μια περιοχή όπου η καταστροφή είναι ορατή προς κάθε κατεύθυνση, με παραποτάμιους οικισμούς να έχουν εξαφανιστεί και πέντε δικούς του συγγενείς να αγνοούνται.

Scary visuals of flash floods in Nepal. pic.twitter.com/2wKHrX6tFn — Piyush Rai (@Benarasiyaa) August 26, 2026

Την εικόνα μιας πρωτοφανούς καταστροφής στο Νεπάλ, μετά το καταστροφικό κύμα νερού και λάσπης, μετέφερε ο Έλληνας κάτοικος της Πουκάρα, Δημήτρης Γιαννόπουλος.

«Αυτό που έγινε στο Νεπάλ ήταν φοβερό», δήλωσε στον Alpha, περιγράφοντας όσα συνέβησαν από τις πρωινές ώρες. «Στις 09:00 έσπασε ένα φράγμα και έφυγαν τόνοι νερού. Κατέβηκε ένας χείμαρρος και πήρε παραμάζωμα χωριά, πόλεις, γέφυρες. Έγινε τεράστια καταστροφή και μόλις τώρα έχει ηρεμήσει. Αλλά έχουν φύγει ολόκληρα χωριά και πόλεις. Εδώ μιλούν ήδη για χιλιάδες νεκρούς», είπε.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε μέσα στην περίοδο των μουσώνων, ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο, η σφοδρότητά του ήταν πρωτοφανής.

«Είναι η εποχή των μουσώνων, αλλά αυτό ήταν φοβερό. Έφυγε μια τεράστια λίμνη μέσα στο ποτάμι», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την τεράστια ποσότητα νερού που κινήθηκε με ορμή, παρασύροντας στο πέρασμά της ολόκληρες περιοχές.

Η αποκόλληση του παγετώνα στο επίκεντρο της έρευνας

Το μεγάλο ερώτημα είναι τι προκάλεσε ένα πλημμυρικό κύμα τέτοιας έντασης.

Οι πρώτες δορυφορικές εικόνες του Planet Labs, που εξετάστηκαν από επιστήμονες και το Reuters, ενισχύουν το σενάριο μιας τεράστιας «χιονοστιβάδας» πάγου και βράχων.

Ο Βίκραμ Γκούπτα, ειδικός στη μηχανική γεωλογία και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Σικίμ της Ινδίας, ανέφερε ότι φαίνεται να έχει καταρρεύσει σημαντικό τμήμα του μετώπου ενός παγετώνα, παρασύροντας ταυτόχρονα μεγάλες ποσότητες πετρωμάτων και ιζημάτων.

Ο γεωεπιστήμονας Νταν Σούγκαρ, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, εντόπισε στις δορυφορικές εικόνες ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο: το κάτω τμήμα του παγετώνα φαίνεται να αποσπάστηκε σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων και να κατέπεσε στον πυθμένα της κοιλάδας περίπου 1.200 μέτρα χαμηλότερα.

A Glacial Lake Outburst Flood #GLOF can happen when a glacier-dammed lake suddenly breaches. 🌊🧊



Pressure and fractures create a pathway for the trapped water to escape, sending a massive surge of water and debris downhill at terrifying speed#GlacialFlood #NepalFloods #Nepal pic.twitter.com/0zrw0SIEqO — Bhavesh Mane (@iambmane) August 26, 2026

Οι εικόνες πριν και μετά την καταστροφή δείχνουν πλαγιές που μέχρι μία ημέρα νωρίτερα ήταν πράσινες να έχουν καλυφθεί από καφέ μάζες λάσπης, πετρωμάτων και ιζημάτων.

Ο Σούγκαρ επισήμανε ακόμη ότι μέσα στο προηγούμενο 24ωρο φαίνεται να είχε λιώσει μεγάλη ποσότητα χιονιού. Παγετώνες που μία ημέρα νωρίτερα εμφανίζονταν καλυμμένοι με χιόνι ήταν στη συνέχεια σε μεγάλο βαθμό γυμνός πάγος, ένδειξη ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να ήταν υψηλές.

Video shows severe flooding in Nepal, where local authorities say more than 1,000 people are missing. pic.twitter.com/qZH2KWvcVp — Breaking911 (@Breaking911) August 26, 2026

Σεισμός ή κατολίσθηση; Τι έδειξε η USGS

Στις πρώτες ώρες μετά την καταστροφή, Νεπαλέζοι αξιωματούχοι εξέτασαν το ενδεχόμενο ένας σεισμός, λίγα λεπτά πριν από την πλημμύρα, να προκάλεσε την αποκόλληση.

Τα δεδομένα της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας (USGS), όμως, άλλαξαν την εικόνα.

Η υπηρεσία είχε αρχικά καταγράψει σεισμικό γεγονός στην περιοχή, όμως αργότερα αναθεώρησε την εκτίμησή της, καταλήγοντας ότι η σεισμική ενέργεια δεν προερχόταν από σεισμό αλλά από κατολίσθηση. Το σήμα αντιστοιχούσε σε γεγονός μεγέθους 5,2.

Αυτό δεν απαντά ακόμη στο ερώτημα για το τι προκάλεσε αρχικά την αστάθεια του παγετώνα. Οι ειδικοί τονίζουν ότι θα απαιτηθεί χρόνος και λεπτομερής επιστημονική ανάλυση για να αποσαφηνιστεί η πλήρης αλληλουχία των γεγονότων.

Ο γεωλόγος Πρακάς Ποκαρέλ, της Εθνικής Αρχής Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών του Νεπάλ, εκτίμησε έπειτα από εξέταση των δορυφορικών δεδομένων ότι η πλημμύρα προκλήθηκε από «χιονοστιβάδα πάγου και βράχων» στη νεπαλέζικη πλευρά.

Η Αρχή τοποθετεί την κατολίσθηση περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το συνοριακό πέρασμα Νεπάλ – Κίνας, στην περιοχή του ποταμού Λέντε.

Η στάθμη ανέβηκε εννέα μέτρα σε μισή ώρα

Η ταχύτητα της πλημμύρας ήταν ακραία.

Σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Ολοκληρωμένης Ορεινής Ανάπτυξης (ICIMOD), η απότομη κάθοδος νερού, λάσπης, ιζημάτων και τεράστιων βράχων μεταδόθηκε μέσα από τα ποτάμια συστήματα Μπότε Κόσι και Τρισούλι.

Στην περιοχή Γκάλτσι, αρκετά χαμηλότερα από την αρχική ζώνη της καταστροφής, η στάθμη του ποταμού φέρεται να αυξήθηκε έως και εννέα μέτρα μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

Το ξαφνικό κύμα δεν άφησε ουσιαστικά χρόνο αντίδρασης σε πολλούς κατοίκους. Σε ορισμένες περιοχές καταστράφηκαν ακόμη και οι αυτόματοι σταθμοί παρακολούθησης της στάθμης των ποταμών προτού προλάβουν να μεταδώσουν προειδοποίηση.

Τα Ιμαλάια χάνουν με ταχύτητα τους πάγους τους

Η άμεση σύνδεση της συγκεκριμένης καταστροφής με την κλιματική αλλαγή δεν έχει ακόμη αποδειχθεί και οι επιστήμονες αποφεύγουν να προδικάσουν τα συμπεράσματα.

Το ευρύτερο περιβάλλον, ωστόσο, προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία.

Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκαν το 2023, τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχασαν σχεδόν το ένα τρίτο των πάγων τους μέσα σε λίγο περισσότερο από τρεις δεκαετίες εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Οι ίδιοι υπολογισμοί έδειχναν ότι οι παγετώνες του Νεπάλ έλιωναν κατά την προηγούμενη δεκαετία με ρυθμό κατά 65% ταχύτερο σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη περίοδο.

Το ICIMOD προειδοποιεί ότι πλημμύρες, κατολισθήσεις, χιονοστιβάδες και ξηρασίες γίνονται συχνότερες και εντονότερες στην περιοχή Χίντου Κους – Ιμαλαΐων, καθώς μεταβάλλονται με μεγάλη ταχύτητα οι συνθήκες στο νερό, στο έδαφος και στην ατμόσφαιρα.

Στην πληγείσα Ρασούβα, όπου ζουν περίπου 50.000 άνθρωποι, λειτουργούν παράλληλα αρκετά υδροηλεκτρικά έργα. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι στην έρευνα για τους παράγοντες που επέδρασαν στην καταστροφή θα πρέπει να εξεταστούν και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στην περιοχή.

Παγκόσμια κινητοποίηση για το Νεπάλ

Καθώς οι επιχειρήσεις αναζήτησης συνεχίζονται, χώρες και διεθνείς οργανισμοί κινητοποιούνται για την παροχή βοήθειας.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, ανακοίνωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαθέσει στο Νεπάλ κάθε δυνατή μορφή ανθρωπιστικής συνδρομής και ότι οι ινδικές υπηρεσίες βρίσκονται σε συντονισμό με τις νεπαλέζικες Αρχές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωστοποίησαν ότι βρίσκονται σε επαφή με την κυβέρνηση του Νεπάλ και παρακολουθούν στενά την κατάσταση, δηλώνοντας έτοιμες να συνδράμουν.

Από τη Βρετανία, η προξενική ομάδα συνεργάζεται με τις τοπικές Αρχές τόσο για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης όσο και για την υποστήριξη των Βρετανών που επηρεάστηκαν.

Ο Καναδάς δήλωσε επίσης έτοιμος να παράσχει βοήθεια, ενώ ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, εξέφρασε τη θλίψη και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Η ΕΕ ενεργοποίησε το Copernicus

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Copernicus προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι πληγείσες περιοχές και να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε παράλληλα ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να κινητοποιήσει πρόσθετη βοήθεια προς το Νεπάλ.

Στο πεδίο ο Ερυθρός Σταυρός

Ο Ερυθρός Σταυρός έχει κινητοποιήσει ομάδες έκτακτης ανάγκης και εθελοντές στις πληγείσες περιοχές, με ιδιαίτερη έμφαση στη Ρασούβα.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου διέθεσε σχεδόν ένα εκατομμύριο ελβετικά φράγκα από το ταμείο έκτακτης ανάγκης για την υποστήριξη της επιχείρησης, ενώ αποστέλλονται βασικά είδη πρώτης ανάγκης σε κοινότητες που έχουν αποκοπεί εξαιτίας των ζημιών σε δρόμους και γέφυρες.

Οι κάτοικοι των περιοχών κοντά στους ποταμούς καλούνται να παραμένουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, καθώς ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων ή άλλων δευτερογενών φαινομένων δεν έχει εκλείψει.

Death toll climbs as rescuers race to find survivors as Nepal-China flash flood https://t.co/8fD1epvQDi pic.twitter.com/02XkiXv10f — New York Post (@nypost) August 26, 2026

Εντολή Σι Τζινπίνγκ για εντατικοποίηση των ερευνών

Στην κινεζική πλευρά, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ διέταξε να καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» για τον εντοπισμό των αγνοουμένων και την προστασία των κατοίκων.

Ζήτησε επίσης ενίσχυση της παρακολούθησης των κινδύνων και των μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης, προκειμένου να αποτραπούν νέες καταστροφές.

Οι κινεζικές Αρχές έθεσαν σε εφαρμογή το ανώτατο επίπεδο έκτακτης ανταπόκρισης στην πληγείσα περιοχή, κινητοποιώντας εκατοντάδες διασώστες, πυροσβέστες και μέλη των σωμάτων ασφαλείας.

The Army rescued a young man who was stuck on terrace in Nepal. pic.twitter.com/Wb6Tiz8G0P — Nalini Unagar (@NalinisKitchen) August 26, 2026

Η μάχη τώρα είναι για τους αγνοουμένους

Με δρόμους και γέφυρες κατεστραμμένους, τις επικοινωνίες προβληματικές και τον καιρό να δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις, το βάρος έχει πέσει στον εντοπισμό όσων παραμένουν χωρίς επαφή.

Ο τελικός απολογισμός παραμένει αδύνατο να προσδιοριστεί, καθώς οι κατάλογοι των αγνοουμένων αναθεωρούνται συνεχώς και άνθρωποι που αρχικά θεωρούνταν εξαφανισμένοι μπορεί να βρίσκονται απλώς αποκλεισμένοι σε περιοχές χωρίς τηλεπικοινωνίες.

Devastating flash flooding swept through parts of Nepal on Wednesday, sending torrents of water and debris into communities and leaving at least 95 people dead, with many others still missing. pic.twitter.com/rMzBwUueAo — Breaking911 (@Breaking911) August 26, 2026

Για εκατοντάδες οικογένειες στο Νεπάλ και σε δεκάδες χώρες του κόσμου, η αναμονή συνεχίζεται, ενώ οι επιστήμονες επιχειρούν παράλληλα να απαντήσουν στο δεύτερο μεγάλο ερώτημα της τραγωδίας: πώς ένα κομμάτι των Ιμαλαΐων μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε ένα καταστροφικό κύμα που σάρωσε ολόκληρες κοιλάδες.

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