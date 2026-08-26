Η κατάρρευση παγετώνα πιθανόν να προκάλεσε τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ

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Μια θανατηφόρα ξαφνική πλημμύρα κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ την Τετάρτη μπορεί να προκλήθηκε όταν το κάτω μέρος ενός παγετώνα αποσπάστηκε και κατέρρευσε στον πυθμένα της κοιλάδας εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω, δήλωσαν ειδικοί επικαλούμενοι δορυφορικές εικόνες από το Planet Labs.

Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την κατάρρευση του παγετώνα, αλλά οι Νεπαλέζοι αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ως πιθανότητα έναν σεισμό στην περιοχή λίγα λεπτά νωρίτερα.

BREAKING: We have our first satellite images of the devastating Nepal/China floods, courtesy of our hardworking friends at Planet Labs, Inc.



This shows the Triushuli River more than quintupling in width and rising by 50-100 feet in some spots. For the hundreds reported missing,… pic.twitter.com/yjIwiPrvgp — MyRadar Weather (@MyRadarWX) August 26, 2026

Οι αρχές και των δύο χωρών φοβούνται ότι ο συνολικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ υψηλότερος από τα σχεδόν 100 πτώματα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής. Περισσότεροι από 300 ταξιδιώτες αγνοούνται, δήλωσε η κυβέρνηση του Νεπάλ.

Δορυφορικές εικόνες της περιοχής πριν και μετά από την έρευνα του Planet Labs, τις οποίες εξέτασε το Reuters, έδειξαν καταπράσινες πλαγιές βουνού που τώρα είναι θαμμένες κάτω από καφέ συντρίμμια και ιζήματα.

«Έχει επιβεβαιωθεί ότι ένα σημαντικό μέρος αυτού του ρύγχους του παγετώνα κατέρρευσε για να ξεκινήσει το συμβάν – πιθανώς συμπεριλαμβάνοντας ή παρασύροντας μια αρκετή ποσότητα βράχου και ιζημάτων», δήλωσε ο Βίκραμ Γκούπτα, ο οποίος ειδικεύεται στη μηχανική γεωλογία και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Sikkim της Ινδίας.

Satellite images show the valleys near the Nepal-China border before and after a massive mud and rock collapse triggered catastrophic flooding. Before and after images from Planet Labs appeared to show a wide swathe of destruction on either side of the usual river course. An… pic.twitter.com/M7zp3hNzBg August 26, 2026

Ο γεωλόγος Νταν Σούγκαρ, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, δήλωσε ότι οι εικόνες φαινόταν να δείχνουν ότι μια μεγάλη ποσότητα χιονιού είχε λιώσει τις 24 ώρες πριν από την καταστροφή.

«Μερικοί από τους παγετώνες στην κοιλάδα ήταν καλυμμένοι με χιόνι χθες και σήμερα είναι ως επί το πλείστον γυμνός πάγος», είπε.

Τα χιονισμένα βουνά του Νεπάλ έχουν χάσει σχεδόν το ένα τρίτο του πάγου τους σε λίγο περισσότερο από 30 χρόνια λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, δήλωσαν τα Ηνωμένα Έθνη το 2023.

Ο οργανισμός πρόσθεσε εκείνο το έτος ότι οι παγετώνες στο Νεπάλ, που βρίσκονται ανάμεσα σε δύο σημαντικούς εκπομπούς άνθρακα – την Ινδία και την Κίνα, έλιωσαν 65% γρηγορότερα την τελευταία δεκαετία από ό,τι την προηγούμενη.

«Αυτό που μπορώ να δω στις δορυφορικές εικόνες σήμερα το πρωί από τα Planet Labs είναι ότι το κάτω μέρος ενός παγετώνα αποσπάστηκε περίπου στα 5.200 μέτρα και έπεσε στον πυθμένα της κοιλάδας περίπου 1.200 μέτρα πιο κάτω», είπε ο Σούγκαρ.

Είπε ότι οι κατασκευές θα μπορούσαν επίσης να είναι ένας παράγοντας και «το αν η κλιματική αλλαγή έπαιξε ρόλο είναι κάτι που αναμφίβολα θα εξετάσουμε στο εγγύς μέλλον».

«Χιονοστιβάδα από παγωμένους βράχους»

Αρκετά υδροηλεκτρικά έργα βρίσκονται στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο στην ορεινή περιοχή Rasuwa, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκους.

Η Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών του Νεπάλ δήλωσε ότι η «πλημμύρα που περιλαμβάνει παγετώνες» σημειώθηκε στον ποταμό Lhende λόγω κατολίσθησης που έλαβε χώρα περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από ένα σημείο διέλευσης των συνόρων Νεπάλ-Κίνας.

Οι αρχικές αναφορές υποδηλώνουν επίσης ότι ένας σεισμός στην περιοχή θα μπορούσε να έχει προκαλέσει χιονοστιβάδα και να έχει προκαλέσει τις πλημμύρες, αλλά ο Prakash Pokharel, γεωλόγος της αρχής, δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν αυτό προκάλεσε την τραγωδία.

«Οι ξαφνικές πλημμύρες προκλήθηκαν από χιονοστιβάδα από παγετό στην πλευρά του Νεπάλ», δήλωσε ο Pokharel, ο οποίος έχει εξετάσει τις εικόνες του Planet Labs.

Al menos 95 muertos y cientos de desaparecidos por inundaciones en la frontera entre Nepal y China



Un alud de hielo y roca sobre el río Bhote Koshi arrasó pueblos enteros en los distritos de Rasuwa y Nuwakot, horas después de un sismo de magnitud 4,4 registrado en la zona… pic.twitter.com/Q5qYNdcNmD — @elmetropolitanogt (@elmetrogt) August 26, 2026

Οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις, οι χιονοστιβάδες και οι ξηρασίες αυξάνονται σε συχνότητα και αγριότητα στα Ιμαλάια Χίντου Κους, και οι επιταχυνόμενες αλλαγές στο νερό, τη γη και τον αέρα σε όλη την περιοχή αποτελούν σημαντική απειλή για τους ανθρώπους, αναφέρει το Διεθνές Κέντρο Ολοκληρωμένης Ορεινής Ανάπτυξης.

Η ομάδα δήλωσε την Τετάρτη ότι η ξαφνική πλημμύρα προκάλεσε ένα ισχυρό κύμα νερού, ιζημάτων και ογκόλιθων μέσω των ποταμών Bhote Koshi και Trishuli, προσθέτοντας ότι η στάθμη του νερού στον ποταμό στην περιοχή Galchhi κατάντη φέρεται να αυξήθηκε έως και εννέα μέτρα μέσα σε 30 λεπτά.

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