Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Ο 19χρονος γιος του ζευγαριού μετέφερε τη μαχαιρωμένη μητέρα του στο νοσοκομείο  – Σκόπευε να καταθέσει αίτηση διαζυγίου η 44χρονη

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Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται μετά τη στυγερή γυναικοκτονία σε χωριό της Ροδόπης, όπου μια 44χρονη μητέρα τριών παιδιών έπεσε νεκρή από το χέρι του εν διαστάσει συζύγου της, ο οποίος αυτοτραυματίστηκε και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Κομοτηνής.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν σε διάσταση. Η 44χρονη εργαζόταν σεζόν σε ξενοδοχείο της Θάσου και είχε επιστρέψει στη Ροδόπη προκειμένου να βρίσκεται κοντά στα παιδιά της και να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της. «Πήγε σήμερα στο χωριό για να γιορτάσει τα γενέθλια της κόρης της και βρήκε την ευκαιρία ο πατέρας και την έσφαξε» αναφέρουν οι κάτοικοι του χωριού για τη δολοφονία της 44χρονης.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, την Πέμπτη είχε προγραμματίσει να καταθέσει και επίσημα την αίτηση διαζυγίου.

Σε σοκ τα παιδιά του ζευγαριού μετά τη δολοφονία της μητέρας τους από τον πατέρα τους

Η γυναίκα ήταν μητέρα τριών παιδιών, δύο ενηλίκων και ενός ανήλικου. Τα δύο παιδιά, η 16χρονη κοπέλα και ο 19χρονος γιος ζούσαν στο οικογενειακό σπίτι στο χωριό Διαλαμπή της Ροδόπης, ενώ η μεγάλη κόρη του ζευγαριού, 24 χρόνων, ζει μόνιμα στην Κρήτη καθώς είναι παντρεμένη εκεί.

Ο άνθρωπος που ενημέρωσε την Αστυνομία για το έγκλημα ήταν η 16χρονη κόρη του ζευγαριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, τηλεφώνησε στις 13.15 το μεσημέρι της Τετάρτης (26/8/26) στην αστυνομία λέγοντας ότι ο πατέρας της μαχαίρωσε την μητέρα της στην περιοχή του λαιμού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Ο 19χρονος γιος της οικογένειας μετέφερε την μητέρα του στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τόσο η ανήλικη κόρη όσο και ο 19χρονος που μετέφερε την άτυχη μητέρα στο νοσοκομείο, βρίσκονται σε σοκ .



Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η 16χρονη κόρη, δεν βρισκόταν μπροστά καθώς την στιγμή της δολοφονίας της μητέρας της βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο.

Τα δύο παιδιά, τόσο η 16χρονη κόρη όσο και ο 19χρονος γιος, στις πρώτες τους καταθέσεις στους Αστυνομικούς είπαν ότι δεν κατάλαβαν πού ακριβώς μαχαίρωσε ο δράστης και πατέρας τους, τη μητέρα τους, καθώς ήταν καλυμμένη με αίματα. Φως στις συνθήκες του φονικού θα δώσουν όταν καταθέσουν στην αστυνομία.

Ο πατέρας, μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο ίδιο νοσοκομείο, μετά την κατάποση φυτοφαρμάκου αλλά και τον αυτοτραυματισμό του στην κοιλιά, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Αφότου αποσωληνώθηκε, οι Αρχές προχώρησαν και τυπικά στη σύλληψή του και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο δράστης είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή απειλή το 2022 – Οι καταγγελίες σε βάρος του

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 53χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση που αφορούσε το θύμα.

Συγκεκριμένα, το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της συζύγου του. Μάλιστα, η 44χρονη φέρεται να τον είχε καταγγείλει πάνω από πέντε φορές για απειλές, ενώ είχε ζητήσει και τη νοσηλεία του , κάτι που τελικά δεν συνέβη.

Τα τελευταία τρία χρόνια φέρεται πως δεν είχαν καταγραφεί νέα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, καθώς ο 53χρονος παρακολουθούνταν από ψυχίατρο και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη γυναικοκτονία

«Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-8-2026) σε οικισμό της Ροδόπης, αλλοδαπός ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος της συζύγου του.



Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.



Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-08-2026) εντοπίστηκε αλλοδαπή από συγγενικό της πρόσωπο, εντός της οικίας της, σε οικισμό της Ροδόπης, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.



Άμεσα αστυνομικοί προέβησαν σε συντονισμένες ενέργειες καθώς και στην εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του επίσης αλλοδαπού συζύγου της, ο οποίος φέρεται να την τραυμάτισε με μαχαίρι και στη συνέχεια να αυτοτραυματίσθηκε. Ο φερόμενος δράστης μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.



Σημειώνεται ότι, το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, ο φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του θύματος.



Από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.



Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής».

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