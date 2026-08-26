search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.08.2026 22:00
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2026 21:43

Πάτρα: Χειροπέδες σε καθηγητή για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους – Τον κατήγγειλε πρώην μαθήτριά του

26.08.2026 21:43
xeiropedes

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μήνυση σε βάρος ενός 50χρονου καθηγητή υπέβαλε μια 18χρονη πρώην μαθήτριά του , καθώς, όπως κατήγγειλε ο εκπαιδευτικός προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η νεαρή, τα περιστατικά φέρονται να ξεκίνησαν το 2023, όταν η κοπέλα ήταν κάτω των 15 ετών και συνεχίστηκαν έως τον Μάιο του 2026, οπότε και ολοκλήρωσε τη σχολική της φοίτηση.

Όπως ανέφερε στις Αρχές, οι ασελγείς πράξεις φέρονται να σημειώνονταν τόσο κατά τη διάρκεια των σχολικών μαθημάτων όσο και στο πλαίσιο ιδιαίτερων μαθημάτων, τα οποία πραγματοποιούνταν στην οικία της στην Πάτρα.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τα καταγγελλόμενα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ο 50χρονος της έστελνε μέσω διαδικτύου φωτογραφίες και βίντεο με άσεμνο περιεχόμενο, στα οποία εμφανιζόταν ο ίδιος επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα.

Το πρωί της Τετάρτης αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, πραγματοποίησαν έρευνες σε δύο σπίτια που συνδέονται με τον 50χρονο. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το κινητό τηλέφωνό του ψηφιακό υλικό που αφορά την καταγγέλλουσα όταν ήταν ανήλικη.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οποίοι αναμένεται να αποσταλούν στα αρμόδια εργαστήρια για ψηφιακή ανάλυση, προκειμένου να εξεταστεί το περιεχόμενό τους και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που αφορούν πορνογραφία ανηλίκων, κατάχρηση ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Ο 19χρονος γιος του ζευγαριού μετέφερε τη μαχαιρωμένη μητέρα του στο νοσοκομείο  – Σκόπευε να καταθέσει αίτηση διαζυγίου η 44χρονη

Καμίνι η χώρα και την Τετάρτη: Πού ξεπέρασε τους 41 βαθμούς ο υδράργυρος – O χάρτης του Meteo

Αλεπούδες εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ – Η ανακοίνωση της διοίκησης: «Δεν πλησιάζουμε, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dolly-parton
LIFESTYLE

Ντόλι Πάρτον: Συγκινητικό «αντίο» από το Μπάκιγχαμ – Η αλλαγή φρουράς υπό τους ήχους του «9 to 5» (Video)

meloni_2808_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παρατείνει η Ιταλία τη μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης και ετοιμάζει μονιμότερο μέτρο

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χειροπέδες σε καθηγητή για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους – Τον κατήγγειλε πρώην μαθήτριά του

elas_1506_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ.: Ο πρωθυπουργός θα ακολουθήσει τον ευρωπαϊκό δρόμο και την επιβολή έκτακτης φορολόγησης στα υπερκέρδη;

gynaikoktonia rodopi 76- new
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Ο 19χρονος γιος του ζευγαριού μετέφερε τη μαχαιρωμένη μητέρα του στο νοσοκομείο  – Σκόπευε να καταθέσει αίτηση διαζυγίου η 44χρονη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST MATSAS SITE 25.08
PODCASTS

Podcast - Μίνως Μάτσας: «Το κέφι για τη δουλειά μου πολλαπλασιάζεται τώρα που είμαι με τα παιδιά μου διακοπές»

fanouropita_sintagi
CUCINA POVERA

Παραδοσιακή πίτα του Αγίου Φανούριου

mega_ntanta_tis_geitonias_new
MEDIA

Mega: Με Σκιαδαρέση, Πιατά, Κρίτα η νέα κωμική σειρά «Νταντά της Γειτονιάς»

GYNAIKOKTONIA222
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του και επιχείρησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο

faii-skorda-new
MEDIA

ΑΝΤ1: Επισημοποίησε τη συνεργασία με τη Φαίη Σκορδά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.08.2026 22:00
dolly-parton
LIFESTYLE

Ντόλι Πάρτον: Συγκινητικό «αντίο» από το Μπάκιγχαμ – Η αλλαγή φρουράς υπό τους ήχους του «9 to 5» (Video)

meloni_2808_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παρατείνει η Ιταλία τη μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης και ετοιμάζει μονιμότερο μέτρο

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χειροπέδες σε καθηγητή για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους – Τον κατήγγειλε πρώην μαθήτριά του

1 / 3