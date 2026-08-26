Πάτρα: Χειροπέδες σε καθηγητή για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους – Τον κατήγγειλε πρώην μαθήτριά του

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Μήνυση σε βάρος ενός 50χρονου καθηγητή υπέβαλε μια 18χρονη πρώην μαθήτριά του , καθώς, όπως κατήγγειλε ο εκπαιδευτικός προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η νεαρή, τα περιστατικά φέρονται να ξεκίνησαν το 2023, όταν η κοπέλα ήταν κάτω των 15 ετών και συνεχίστηκαν έως τον Μάιο του 2026, οπότε και ολοκλήρωσε τη σχολική της φοίτηση.

Όπως ανέφερε στις Αρχές, οι ασελγείς πράξεις φέρονται να σημειώνονταν τόσο κατά τη διάρκεια των σχολικών μαθημάτων όσο και στο πλαίσιο ιδιαίτερων μαθημάτων, τα οποία πραγματοποιούνταν στην οικία της στην Πάτρα.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τα καταγγελλόμενα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ο 50χρονος της έστελνε μέσω διαδικτύου φωτογραφίες και βίντεο με άσεμνο περιεχόμενο, στα οποία εμφανιζόταν ο ίδιος επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα.

Το πρωί της Τετάρτης αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, πραγματοποίησαν έρευνες σε δύο σπίτια που συνδέονται με τον 50χρονο. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το κινητό τηλέφωνό του ψηφιακό υλικό που αφορά την καταγγέλλουσα όταν ήταν ανήλικη.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οποίοι αναμένεται να αποσταλούν στα αρμόδια εργαστήρια για ψηφιακή ανάλυση, προκειμένου να εξεταστεί το περιεχόμενό τους και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που αφορούν πορνογραφία ανηλίκων, κατάχρηση ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

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