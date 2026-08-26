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26.08.2026 22:54

Ο Eros Ramazzotti υπεβλήθη σε επέμβαση στις φωνητικές χορδές – Αναβάλλεται σειρά από προγραμματισμένες συναυλίες

26.08.2026 22:54
RAMAZZOTTI

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Ο Ιταλός τραγουδιστής Eros Ramazzotti υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές, λόγω της οποίας αναγκάζεται να αναβάλει τις προγραμματισμένες συναυλίες του σε ΗΠΑ, Καναδά και χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η επέμβαση «πήγε περίφημα», ωστόσο οι γιατροί συνέστησαν «πρόγραμμα αποκατάστασης», σύμφωνα με δήλωση του 62χρονου σταρ της ιταλικής μουσικής που κοινοποίησε η «Friends & Partners», διοργανώτρια της περιοδείας. Ως εκ τούτου, οι προσεχείς συναυλίες στο πλαίσιο της περιοδείας «Una Storia Importante» μετατίθενται για το 2027.

Ο Eros Ramazzotti, ένας από τους πιο καταξιωμένους διεθνώς Ιταλούς τραγουδιστές, με επιτυχίες όπως τα «Più bella cosa» και «Cose della vita», ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τα αναρίθμητα μηνύματα που έλαβε, και τους έστειλε την αγάπη του.

Είναι η δεύτερη φορά που ο Ramazzotti υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές χορδές. Η προηγούμενη ήταν το 2019, όταν είχε αναγκαστεί να διακόψει για δύο μήνες μια παγκόσμια περιοδεία.

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