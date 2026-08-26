«Λιώνει» η Τζίτζι Χαντίντ για τον Μπράντλεϊ Κούπερ: Το σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου κάποιον που σε στηρίζει

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Για την «όμορφη» σχέση που έχει χτίσει με τον Μπράντλεϊ Κούπερ μίλησε η Τζίτζι Χαντίντ, παρόλο που οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν το ειδύλλιό τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και είναι μαζί από το 2023.



Σε συνέντευξή του στη γαλλική «Vogue», το 31χρονο μοντέλο μίλησε με θερμά λόγια για τη «γαλήνια» ζωή του με τον Μπράντλεϊ Κούπερ, λίγο μετά τις φήμες ότι έχουν παντρευτεί. Η Τζίτζι Χαντίντ ανέφερε ότι ένα από τα βασικά θετικά στοιχεία της σχέσης τους είναι η στήριξη που της προσφέρει ο Κούπερ στην καριέρα της. Όταν ρωτήθηκε αν συζητούν μεταξύ τους για τη δουλειά τους, απάντησε καταφατικά.



«Δεν καταλαβαίνουμε απαραίτητα όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καθένας στη δουλειά του, αλλά το σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου κάποιον που σε στηρίζει και σε βοηθά να παραμένεις προσγειωμένος», είπε χαρακτηριστικά.

Gigi Hadid makes rare comments about her 'beautiful and deeply honest' relationship with Bradley Cooper as she poses with bleached eyebrows for bold Vogue France shoot https://t.co/BDFzJFwUOc — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 26, 2026

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πόσο σημαντική είναι για εκείνη η ειλικρίνεια στη σχέση τους. «Αυτό που είναι όμορφο στη σημερινή μου σχέση και τόσο διαφορετικό από όσα έχω ζήσει στο παρελθόν είναι η δυνατότητα να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Να λέμε αυτό που σκεφτόμαστε, τη στιγμή που το σκεφτόμαστε», εξήγησε.



Το ζευγάρι αυτή την περίοδο απολαμβάνει την κοινή του ζωή στο Παρίσι, όπου ο Μπράντλεϊ Κούπερ πραγματοποιεί γυρίσματα για ένα πρίκουελ του «Ocean’s Eleven», στο οποίο πρωταγωνιστεί η Μάργκο Ρόμπι. Το μοντέλο δήλωσε ότι απολαμβάνει ιδιαίτερα τον χρόνο που περνά στη Γαλλία και ότι θα μπορούσε ακόμη και να φανταστεί τον εαυτό της να ζει μόνιμα εκεί.



«Για πολύ καιρό, το Παρίσι ήταν για μένα μια πόλη συνδεδεμένη με τη δουλειά. Προσγειωνόμουν, έτρεχα σε ένα ξενοδοχείο όπου με περίμεναν είκοσι φωτογράφοι — δεν υπήρχε δυνατότητα ούτε για μια βόλτα — και μετά έμπαινα σε ένα αυτοκίνητο για να πάω σε ένα στούντιο χωρίς παράθυρα», εξήγησε. «Τον τελευταίο καιρό όμως, χάρη στον σύντροφό μου, που αγαπά τη Γαλλία και μιλά γαλλικά, ανακάλυψα ένα εντελώς διαφορετικό Παρίσι, το οποίο λατρεύω. Οπότε, κάποια στιγμή, γιατί όχι; Θα μπορούσα να εγκατασταθώ εκεί», πρόσθεσε.



Μετά τις πρόσφατες εμφανίσεις τους στο Παρίσι, το ζευγάρι πυροδότησε φήμες ότι παντρεύτηκε κρυφά, καθώς και οι δύο εθεάθησαν να φορούν χρυσές βέρες στα δάχτυλά τους. Αργότερα μάλιστα κυκλοφόρησαν ισχυρισμοί ότι ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις αρχές του καλοκαιριού.

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