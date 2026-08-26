Τραγωδία δίχως τέλος στο Νεπάλ: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πλημμύρες – Εφιαλτικές εικόνες

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Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, στο Θιβέτ, ανακοίνωσε η αστυνομία, σε νεότερο προσωρινό απολογισμό της τραγωδίας αυτής.

Το υπουργείο Τουρισμού της χώρας ανακοίνωσε ότι 384 ξένοι αγνοούνται.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Νωρίτερα, σύμφωνα με το Γραφείο τουρισμού, οι αρχές είπαν πως δεν έχουν νέα για 384 τουρίστες, συμπεριλαμβανομένων 291 ξένων, μετά τις μαζικές πλημμύρες.

Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε, επικαλούμενο το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, ότι οκτώ Νοτιοκορεάτες αγνοούνται και άλλοι δέκα έχουν αποκλειστεί από τις πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ.

🇳🇵🇨🇳 A massive flash flood tore through Nepal's Rasuwa district on the Tibet border on Wednesday (Aug. 26), sweeping away homes, vehicles, a newly built bridge and hydropower projects.



The surge came down the Bhote Koshi River — which rises in Tibet — hitting Timure and… pic.twitter.com/URSjo278tp August 26, 2026

Βίντεο έδειχναν δεκάδες ανθρώπους να παρασύρονται στα σύνορα, με τις αρχές και των δύο πλευρών να φοβούνται για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων και για τεράστιες καταστροφές.

Floods in Nepal wreak havoc, sweeping away several villages and leaving over 1,000 people missing. Bridges and power plants destroyed. Army deployed.



horrific helicopter view of the Trishuli River corridor after the flood.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/Gdj3JyAVrX August 26, 2026

Το κινεζικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV ανέφερε ότι οι αρχές είχαν αναπτύξει τουλάχιστον 574 διασώστες στο χερσαίο πέρασμα Gyirong του Θιβέτ.

Ένας διασώστης δήλωσε νωρίτερα στο CCTV ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον τέσσερις ώρες για να φτάσει η ομάδα στο σημείο λόγω ιζημάτων βάθους 1,5 μέτρου που μπλόκαραν τα μονοπάτια που οδηγούν στην πληγείσα περιοχή.

🚨SHOCKING | Villages sweep away after flash flood in Nepal's Bhote Koshi river flowing from China; more than 50,000 people affected pic.twitter.com/9o36AKs4aY — The Tatva (@thetatvaindia) August 26, 2026

Τα συντρίμμια είχαν ανέβει αντίθετα στο ρεύμα από την πλευρά του περάσματος του Νεπάλ, δήλωσε ο διασώστης.

Scenes from the aftermath of the catastrophic flash floods that struck Tibet and Nepal, turning entire areas into landscapes of mud, debris and destruction pic.twitter.com/1D5slTZQPE — Surajit (@surajit_ghosh2) August 26, 2026

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε «ολοκληρωμένες» προσπάθειες έρευνας για τους αγνοούμενους, καθώς και ισχυρότερα συστήματα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη δευτερογενών καταστροφών.

People were seen running for their lives as devastating flash floods swept through parts of Nepal



Nature always has the final say pic.twitter.com/mF1aV9GyBu — Surajit (@surajit_ghosh2) August 26, 2026

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Balendra Shah, δήλωσε ότι η αστυνομία και ο στρατός συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης.

«Έχουν δοθεί οδηγίες… για τη μεταφορά των ανθρώπων που ζουν στις χαμηλότερες περιοχές σε ασφαλέστερα μέρη», είπε.

🇳🇵 Disaster in Nepal..🚨

Terrifying Flood



Footage documents the moment massive, devastating flash floods swept through markets, residential areas, and hydropower projects along the Bhote Kosi River in Rasuwa District, today.



Authorities issued an urgent warning to residents… pic.twitter.com/9aaVH5KB24 — sustainme.in® (@sustainme_in) August 26, 2026

«Στους ανθρώπους κατά μήκος του ποταμού συνιστάται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να παραμένουν σε εγρήγορση».

Συναγερμός και για δεύτερη πλημμύρα

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να σημειωθεί δεύτερη πλημμύρα, καθώς υπάρχει ακόμη μπλοκάρισμα στον ποταμό Lhende Khola.

Ειδοποιήσεις για πλημμύρες έχουν επίσης εκδοθεί στις ινδικές πολιτείες Bihar και Uttar Pradesh, οι οποίες συνορεύουν με το Νεπάλ, καθώς πολλά ποτάμια ρέουν κατά μήκος των Ιμαλαΐων στις πεδιάδες τους.

🌊🇳🇵 Devastating floods in Nepal



A massive flash flood from the Tibet side has wreaked havoc in Rasuwa district, surging through the Bhote Koshi River. The area around Gyirong Port on the Nepal-China border has also been severely affected…🌊⚠️



Homes, bridges, and roads washed… pic.twitter.com/b76qHzLHlm — D.R. Boka ( सनातनी ) (@BokaThob2383) August 26, 2026

Η αστυνομία και το στρατιωτικό προσωπικό συμμετείχαν στις προσπάθειες διάσωσης, αν και οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ελικόπτερα διάσωσης δεν θα μπορούσαν να προσγειωθούν στις πληγείσες περιοχές μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά.

Οι άνθρωποι που ζουν σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο μεταφέρονται σε ασφαλέστερα μέρη και όσοι ζουν κατά μήκος του ποταμού συμβουλεύτηκαν να παραμείνουν σε εγρήγορση.

Για δεύτερη φορά πλήττονται τα σύνορα Νεπάλ – Κίνας από πλημμύρες

Τα σύνορα Νεπάλ-Κίνας υπέστησαν επίσης θανατηφόρες πλημμύρες τον Ιούλιο του περασμένου έτους.

Η περσινή πλημμύρα στο Μπότε Κόσι σκότωσε εννέα ανθρώπους, ενώ 24 αγνοούνται, καθώς παρέσυρε μια «Γέφυρα Φιλίας» που συνδέει το Νεπάλ και την Κίνα, διακόπτοντας το εμπόριο και τις μεταφορές για μήνες.

Από τις πηγές του στο Θιβέτ, ο ποταμός Μπότε Κόσι εκβάλλει στον ποταμό Τρισούλι του Νεπάλ, όπου σημειώθηκαν οι ξαφνικές πλημμύρες της Τετάρτης.

Η περσινή πλημμύρα προκλήθηκε από την αποξήρανση μιας υπερπαγετωνικής λίμνης στο Θιβέτ, σύμφωνα με ένα περιφερειακό παρατηρητήριο κλίματος.

Μια υπερπαγετωνική λίμνη σχηματίζεται στην επιφάνεια των παγετώνων, ιδιαίτερα σε περιοχές που καλύπτονται από συντρίμμια.

Αυτές οι λίμνες συχνά ξεκινούν ως μικρές λίμνες από λιωμένο νερό που σταδιακά επεκτείνονται και μερικές φορές συγχωνεύονται για να σχηματίσουν μια μεγαλύτερη υπερπαγετωνική λίμνη, λένε οι ειδικοί.

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