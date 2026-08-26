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26.08.2026 17:47

Τραγωδία δίχως τέλος στο Νεπάλ: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πλημμύρες – Εφιαλτικές εικόνες

26.08.2026 17:47
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Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, στο Θιβέτ, ανακοίνωσε η αστυνομία, σε νεότερο προσωρινό απολογισμό της τραγωδίας αυτής.

Το υπουργείο Τουρισμού της χώρας ανακοίνωσε ότι 384 ξένοι αγνοούνται.

Νωρίτερα, σύμφωνα με το Γραφείο τουρισμού, οι αρχές είπαν πως δεν έχουν νέα για 384 τουρίστες, συμπεριλαμβανομένων 291 ξένων, μετά τις μαζικές πλημμύρες.

Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε, επικαλούμενο το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, ότι οκτώ Νοτιοκορεάτες αγνοούνται και άλλοι δέκα έχουν αποκλειστεί από τις πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ.

Βίντεο έδειχναν δεκάδες ανθρώπους να παρασύρονται στα σύνορα, με τις αρχές και των δύο πλευρών να φοβούνται για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων και για τεράστιες καταστροφές.

Το κινεζικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV ανέφερε ότι οι αρχές είχαν αναπτύξει τουλάχιστον 574 διασώστες στο χερσαίο πέρασμα Gyirong του Θιβέτ.

Ένας διασώστης δήλωσε νωρίτερα στο CCTV ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον τέσσερις ώρες για να φτάσει η ομάδα στο σημείο λόγω ιζημάτων βάθους 1,5 μέτρου που μπλόκαραν τα μονοπάτια που οδηγούν στην πληγείσα περιοχή.

Τα συντρίμμια είχαν ανέβει αντίθετα στο ρεύμα από την πλευρά του περάσματος του Νεπάλ, δήλωσε ο διασώστης.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε «ολοκληρωμένες» προσπάθειες έρευνας για τους αγνοούμενους, καθώς και ισχυρότερα συστήματα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη δευτερογενών καταστροφών.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Balendra Shah, δήλωσε ότι η αστυνομία και ο στρατός συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης.

«Έχουν δοθεί οδηγίες… για τη μεταφορά των ανθρώπων που ζουν στις χαμηλότερες περιοχές σε ασφαλέστερα μέρη», είπε.

«Στους ανθρώπους κατά μήκος του ποταμού συνιστάται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να παραμένουν σε εγρήγορση».

Συναγερμός και για δεύτερη πλημμύρα

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να σημειωθεί δεύτερη πλημμύρα, καθώς υπάρχει ακόμη μπλοκάρισμα στον ποταμό Lhende Khola.

Ειδοποιήσεις για πλημμύρες έχουν επίσης εκδοθεί στις ινδικές πολιτείες Bihar και Uttar Pradesh, οι οποίες συνορεύουν με το Νεπάλ, καθώς πολλά ποτάμια ρέουν κατά μήκος των Ιμαλαΐων στις πεδιάδες τους.

Η αστυνομία και το στρατιωτικό προσωπικό συμμετείχαν στις προσπάθειες διάσωσης, αν και οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ελικόπτερα διάσωσης δεν θα μπορούσαν να προσγειωθούν στις πληγείσες περιοχές μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά.

Οι άνθρωποι που ζουν σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο μεταφέρονται σε ασφαλέστερα μέρη και όσοι ζουν κατά μήκος του ποταμού συμβουλεύτηκαν να παραμείνουν σε εγρήγορση.

Για δεύτερη φορά πλήττονται τα σύνορα Νεπάλ – Κίνας από πλημμύρες

Τα σύνορα Νεπάλ-Κίνας υπέστησαν επίσης θανατηφόρες πλημμύρες τον Ιούλιο του περασμένου έτους.

Η περσινή πλημμύρα στο Μπότε Κόσι σκότωσε εννέα ανθρώπους, ενώ 24 αγνοούνται, καθώς παρέσυρε μια «Γέφυρα Φιλίας» που συνδέει το Νεπάλ και την Κίνα, διακόπτοντας το εμπόριο και τις μεταφορές για μήνες.

Από τις πηγές του στο Θιβέτ, ο ποταμός Μπότε Κόσι εκβάλλει στον ποταμό Τρισούλι του Νεπάλ, όπου σημειώθηκαν οι ξαφνικές πλημμύρες της Τετάρτης.

Η περσινή πλημμύρα προκλήθηκε από την αποξήρανση μιας υπερπαγετωνικής λίμνης στο Θιβέτ, σύμφωνα με ένα περιφερειακό παρατηρητήριο κλίματος.

Μια υπερπαγετωνική λίμνη σχηματίζεται στην επιφάνεια των παγετώνων, ιδιαίτερα σε περιοχές που καλύπτονται από συντρίμμια.

Αυτές οι λίμνες συχνά ξεκινούν ως μικρές λίμνες από λιωμένο νερό που σταδιακά επεκτείνονται και μερικές φορές συγχωνεύονται για να σχηματίσουν μια μεγαλύτερη υπερπαγετωνική λίμνη, λένε οι ειδικοί.

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