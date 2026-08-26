Νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του και επιχείρησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο

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Νέα γυναικοκτονία καταγράφεται στη χώρα μας καθώς άνδρας στη Ροδόπη μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία, με τρία παιδιά, δύο ενήλικα και ένα ανήλικο, ηλικίας 16 ετών.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη κοπέλα ήταν αυτή που κάλεσε την αστυνομία λέγοντας : «Η μητέρα μου μαχαιρώθηκε».

Μετά τη δολοφονία της 44χρονης, ο 53χρονος δράστης ήπιε πετρέλαιο επιχειρώντας να αυτοκτονήσει. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2022 είχε καταγραφεί περιστατικό μεταξύ του ζευγαριού στο Ηράκλειο Κρήτης. Η γυναίκα είχε τότε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή.

Ο άνδρας είχε συλληφθεί για την υπόθεση και είχε οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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