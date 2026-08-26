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26.08.2026 13:02

Κάλυμνος: Νεκρός 21χρονος ομογενής από την Αυστραλία σε τροχαίο με μοτοσικλέτα – Είχε έρθει για διακοπές

26.08.2026 13:02
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Τη ζωή του έχασε τα ξημερώματα στην Κάλυμνο ένας 21χρονος ομογενής από την Αυστραλία, ο οποίος είχε έρθει στο νησί για διακοπές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, περίπου στις 6 το πρωί, περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου, το οποίο εκτελούσε περιπολία, εντόπισε τον νεαρό πεσμένο στο οδόστρωμα και χωρίς τις αισθήσεις του.

Σε κοντινή απόσταση από τον 21χρονο βρισκόταν πεσμένη και η δίκυκλη μοτοσικλέτα με την οποία κινούνταν.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Καλύμνου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 21χρονος υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Καλύμνου.

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