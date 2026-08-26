Κατερίνα Καινούργιου: Γιατί ζήτησε συμβουλές από τις διαδικτυακές τις «φίλες»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό στο οποίο θα έχει μαζί την κόρη της ετοιμάζει η Κατερίνα Καινούργιου, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Λοιπόν, φίλες μου, ετοιμαζόμαστε για το πρώτο μας ταξίδι στο εξωτερικό! Η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετή αγωνία. Δεν θα πάμε μακριά… Ευρώπη, αλλά επειδή είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύουμε με το μωρό, θέλω τα φώτα σας!», έγραψε.

Η Κατερίνα Καινούργιου, ζήτησε συμβουλές από τις μητέρες που έχουν ήδη ταξιδέψει με μωρό για όσα πρέπει να έχει μαζί της αλλά και για όσα χρειάζεται να προσέξει: «Τι θεωρείτε απαραίτητο να πάρω μαζί μου; Τι να μην ξεχάσω με τίποτα και τι πρέπει να προσέξω στο ταξίδι; Περιμένω όλα τα tips σας!».

Διαβάστε επίσης:

Βικτώρια Δέλλα: Συγκινεί η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα – «Χρόνια πολλά, άγγελέ μου»

Dolly Parton: Η μεγάλη, ανοιχτή αγκαλιά της για τη LGBTQ+ κοινότητα και το σπαρταριστό επεισόδιο σε διαγωνισμό drag queens

Χάρης Σιανίδης για τα γενέθλια της Γωγώς Μαστροκώστα – «Φέτος τα γιορτάζεις στον ουρανό, έχεις μεταμορφωθεί σε αστέρι»