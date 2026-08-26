Κατερίνα Καινούργιου: Γιατί ζήτησε συμβουλές από τις διαδικτυακές τις «φίλες»

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Το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό στο οποίο θα έχει μαζί την κόρη της ετοιμάζει η Κατερίνα Καινούργιου, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
«Λοιπόν, φίλες μου, ετοιμαζόμαστε για το πρώτο μας ταξίδι στο εξωτερικό! Η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετή αγωνία. Δεν θα πάμε μακριά… Ευρώπη, αλλά επειδή είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύουμε με το μωρό, θέλω τα φώτα σας!», έγραψε.
Η Κατερίνα Καινούργιου, ζήτησε συμβουλές από τις μητέρες που έχουν ήδη ταξιδέψει με μωρό για όσα πρέπει να έχει μαζί της αλλά και για όσα χρειάζεται να προσέξει: «Τι θεωρείτε απαραίτητο να πάρω μαζί μου; Τι να μην ξεχάσω με τίποτα και τι πρέπει να προσέξω στο ταξίδι; Περιμένω όλα τα tips σας!».
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