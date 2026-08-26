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26.08.2026 14:53

Βρετανία: Επιστρέφουν σήμερα ο Χάρι και η Μέγκαν ως «ιδιώτες»

26.08.2026 14:53
harry-meghan

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Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, αναμένεται να επιστρέψουν σήμερα στη Βρετανία μαζί με τα δύο παιδιά τους, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ φέρεται να ταξιδεύουν ιδιωτικά από την Καλιφόρνια προς τη Βρετανία μαζί με τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ. Εκπρόσωπος του ζευγαριού, ερωτηθείς σχετικά, περιορίστηκε να δηλώσει ότι «δεν είναι κάτι που θα σχολιάζαμε».

Την περασμένη εβδομάδα είχε γίνει γνωστό ότι ο Χάρι και η Μέγκαν σχεδιάζουν να εγκατασταθούν εκ νέου στη Βρετανία μέσα στον Αύγουστο. Η επιστροφή τους, πάντως, δεν σηματοδοτεί επάνοδο στα επίσημα βασιλικά καθήκοντα, καθώς θα ζουν στη χώρα ως ιδιώτες και ως μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια αναμένεται να εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία στην περιοχή Κότσγουολντς, έξω από το Λονδίνο. Παράλληλα, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ έχουν ήδη εγγραφεί σε σχολείο, με τη νέα σχολική χρονιά να αρχίζει την επόμενη εβδομάδα.

Ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν αποχωρήσει από τη Βρετανία και από τα καθήκοντά τους ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας στις αρχές του 2020. Τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς εγκαταστάθηκαν στην Καλιφόρνια.

Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για την απόφαση της οικογένειας να επιστρέψει στη Βρετανία νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Τον Ιούλιο, ο Χάρι, η Μέγκαν και τα παιδιά τους είχαν επισκεφθεί τον βασιλιά στην κατοικία του στο Χάιγκροουβ, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θέμα της επικείμενης μετακόμισης δεν είχε συζητηθεί κατά τη συνάντηση εκείνη.

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