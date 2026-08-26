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26.08.2026 13:21

Βικτώρια Δέλλα: Συγκινεί η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα – «Χρόνια πολλά, άγγελέ μου»

26.08.2026 13:21
VICTORIA_DELLA

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Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε η Βικτώρια Δέλλα για τη μητέρα της, Γωγώ Μαστροκώστα, με αφορμή την ημέρα που θα γιόρταζε τα 56α γενέθλιά της.

Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα ανέβασε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με φωτογραφίες από το παρελθόν. Στις τρεις εικόνες διακρίνεται η ίδια και η Γωγώ Μαστροκώστα. Στη μεσαία, είναι και ο Τραϊανός Δέλλας, από παλαιότερες στιγμές ευτυχίας.

Η 18χρονη έγραψε: «Χρόνια πολλά, άγγελέ μου. Θα σε αγαπάμε για πάντα και θα μεγαλώνεις πάντα μέσα στις καρδιές μας».

Πριν από λίγες ημέρες, η οικογένεια επέστρεψε στο Ευηνοχώρι για την τέλεση του τρίμηνου μνημοσύνου της.

Η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα στις 25 Μαΐου 2026, σε ηλικία 55 ετών, βύθισε στη θλίψη την οικογένειά της, τον καλλιτεχνικό κόσμο και το πανελλήνιο μετά από πολυετή προβλήματα υγείας.

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