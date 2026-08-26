10 χρόνια «ΑΝΩ» – Μια δεκαετία που έγινε θεσμός: Με μια συγκλονιστική συναυλία ολοκληρώθηκε η επετειακή διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου

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Με μια μεγαλειώδη συναυλία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου της Άνω Σύρου έπεσε την Κυριακή 23 Αυγούστου η αυλαία του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου «ΑΝΩ», ολοκληρώνοντας μια διοργάνωση που αποτέλεσε, αναμφίβολα, την πιο δυναμική και εξωστρεφή στην ιστορία του θεσμού.

Η τελευταία βραδιά είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας μεγάλης μουσικής συνάντησης. Ο σπουδαίος Τσέχος οργανίστας Petr Kolař εντυπωσίασε με τη δεξιοτεχνία και την εκφραστική του δύναμη στο ιστορικό εκκλησιαστικό όργανο του Αγίου Γεωργίου, ενώ οι νεαρές Τσέχες βιολονίστριες Magdalena Zajączkova και Hana Jasańska ξεχώρισαν για την αρτιότητα, τη φρεσκάδα και το εξαιρετικό μουσικό τους δέσιμο.

Συγκλονιστική υπήρξε η παρουσία της Χορωδίας Νέων του Île-de-France, υπό τη διεύθυνση του Pierre-Louis de Laporte. Οι νεανικές φωνές γέμισαν τον Καθεδρικό Ναό και δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα κατάνυξης και βαθιάς συγκίνησης, με το κοινό να παρακολουθεί καθηλωμένο μια μουσική εμπειρία που αποτέλεσε ιδανικό επίλογο για τη φετινή διοργάνωση.

Τις συναυλίες του Φεστιβάλ προλόγισε καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης ο μουσικός παραγωγός και σύμβουλος προγράμματος Νίκος Κανελλόπουλος, ενώ καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ είναι ο διεθνούς κύρους αρχιμουσικός Στέφανος Τσιαλής.

Εκ μέρους των διοργανωτών, της Καθολικής Επισκοπής Σύρου και του Συνδέσμου Ελλήνων Καθολικών Σύρου, ο εκτελεστικός διευθυντής του Φεστιβάλ ΑΝΩ, Χάρης Βεκρής, ευχαρίστησε ονομαστικά όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της φετινής διοργάνωσης, ενώ στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Καθολικών Σύρου, Πέτρος Ρούσσος, αναφέρθηκε σε ανθρώπους που υπηρέτησαν τον θεσμό τα προηγούμενα χρόνια.

Την τελευταία συναυλία παρακολούθησε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος τιμήθηκε για τη στήριξη της κεντρικής τράπεζας της χώρας στο Φεστιβάλ ΑΝΩ, ενώ ο ιδρυτής της Χορωδίας Νέων του Île-de-France, Francis Bardot, τιμήθηκε για την πολυετή προσφορά του στη χορωδιακή μουσική και στη Σύρο.

Τη βραδιά έκλεισε ο Αποστολικός Τοποτηρητής της Καθολικής Επισκοπής Σύρου, π. Σεβαστιανός Ροσσολάτος, ο οποίος ευχήθηκε στο Φεστιβάλ ΑΝΩ να γιορτάσει την επόμενη 10ετία του με ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία.

Δέκα χρόνια ΑΝΩ – μια διαδρομή που συνεχίζεται

Η φετινή επετειακή διοργάνωση, με τον τίτλο «10 χρόνια ΑΝΩ – 200 χρόνια Ερμούπολη», υπήρξε ένας σταθμός όχι μόνο για το ίδιο το Φεστιβάλ, αλλά και για την πολιτιστική ζωή της Σύρου.

Από την ιστορική εμφάνιση του Olivier Latry, του οργανίστα – θρύλου – της Παναγίας των Παρισίων, μέχρι τη συμβολική «Μουσική συνάντηση δύο θρησκευτικών παραδόσεων» στον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Ερμούπολης, από τη βραδιά λόγου και μουσικής «Η Σύρος στη λογοτεχνία» έως την πρώτη παρουσίαση σπάνιων έργων Συριανών συνθετών του 19ου αιώνα από την ΑΝΩ FESTIVAL ORCHESTRA στο Θέατρο Απόλλων, το Φεστιβάλ ανέπτυξε έναν διάλογο ανάμεσα στη μουσική, την ιστορία, τη θρησκεία, τη λογοτεχνία και την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού.

Παράλληλα, οι σημαντικές διεθνείς παρουσίες, η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, η ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση των συναυλιών και η ελεύθερη είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του, ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο τον ανοιχτό και εξωστρεφή χαρακτήρα του θεσμού.

Το Φεστιβάλ ΑΝΩ απέδειξε για ακόμη μία φορά, ότι δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ εκκλησιαστικού οργάνου. Είναι ένας ζωντανός πολιτιστικός θεσμός που αναδεικνύει την ιστορία και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Άνω Σύρου, έχει το κύρος για τη μετάκληση κορυφαίων καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, και κάθε χρόνο δημιουργεί νέες γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Δέκα χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, το ΑΝΩ έχει πλέον τη δική του θέση στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χάρτη. Και η φετινή διοργάνωση, η πιο φιλόδοξη και ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα, απέδειξε πως το όραμα μπορεί να γίνει θεσμός – και ο θεσμός να γίνει σημείο αναφοράς.