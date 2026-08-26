Μαγνησία: Φωτιά σε φορτηγό πλοίο, μέσα σε ιδιωτικό ναυπηγείο στην Αμαλιάπολη

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό πλοίο ελληνικής σημαίας, το οποίο βρίσκεται εντός ιδιωτικού ναυπηγείου στην Αμαλιάπολη Μαγνησίας, στον Δήμο Αλμυρού χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με το taxydromos η φωτιά ξεκίνησε από καμπίνα του πλοίου, όπου εκείνη την ώρα βρίσκονταν μέλη του πληρώματος που ευτυχώς ωστόσο κατάφεραν να βγουν έξω χωρίς να κινδυνεύσουν.

Στο σημείο επιχειρούν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ προς την περιοχή μεταβαίνει και ένα ρυμουλκό.

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