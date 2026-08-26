Χανιά: Νεκρός 27χρονος στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου

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Νεκρός βρέθηκε ένας 27χρονος άνδρας, με καταγωγή από την Αίγυπτο, τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/8) στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για αυτοκτονία. Ο κρατούμενος ντοπίστηκε εντός του κελιού του χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ είχε γύρω από τον λαιμό του μια αυτοσχέδια θηλιά την οποία φέρεται να έφτιαξε από την μπλούζα του, την οποία έσκισε.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Σήμερα, 26 Αυγούστου 2026 και περί ώρα 01.00, αλλοδαπός κρατούμενος εντοπίστηκε από αστυνομικό, εντός του χώρου των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων, σε λιπόθυμη κατάσταση, με αυτοσχέδιο βρόχο στον λαιμό, κατασκευασμένο από είδος ρουχισμού του.

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