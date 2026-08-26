Aλυσίδα σωτηρίας για τραυματισμένο φλαμίνγκο – Πώς στήθηκε επιχείρηση μεταφοράς του από την Κέα στη Νάξο

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Μια μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης κινητοποιήθηκε με αφορμή ένα τραυματισμένο και ταλαιπωρημένο φοινικόπτερο -ένα φλαμίνγκο– το οποίο πραγματοποίησε ένα αληθινό ταξίδι από την Κέα, κάνοντας στάση στη Σύρο, για να καταλήξει τελικά στη Νάξο, διεκδικώντας μια νέα ευκαιρία στη ζωή.

Επί μέρες, οι τουρίστες στην Κέα έβλεπαν το μοναχικό πτηνό να παραμένει σε μια ακτή του νησιού, δείχνοντας φανερά εξαντλημένο και ανίκανο να πετάξει.

Η επιχείρηση διάσωσης παρουσίασε δυσκολίες, αφού το φλαμίνγκο οπισθοχωρούσε συνεχώς προς το θαλάσσιο περιβάλλον.

Μόλις επετεύχθη η σύλληψή του, ξεκίνησε μια νέα διαδρομή: με την καταλυτική συμβολή εθελοντών που ανέλαβαν τη διακομιδή του μέσω Σύρου, μεταφέρθηκε στη Νάξο ώστε να του παρασχεθεί η κατάλληλη φροντίδα από τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου.

Το εξασθενημένο φοινικόπτερο έφερε κάκωση στον καρπό της φτερούγας του, όμως η άμεση περίθαλψη και η ιατρική αγωγή απέδωσαν γρήγορα καρπούς.

Μετά από επτά ημέρες, το πτηνό σιτίζεται πλέον αυτόνομα και έχει ξαναβρεί σημαντικό μέρος της ενέργειάς του.

Η περιπέτειά του πάντως συνεχίζεται.

Μόλις η κατάστασή του σταθεροποιηθεί πλήρως, θα μεταφερθεί στην Πάρο για να συνεχίσει την αποκατάστασή του σε πιο ευρύχωρες εγκαταστάσεις μαζί με άλλα άτομα του ίδιου είδους, με προσδοκία να ενταχθεί εκ νέου στο μεταναστευτικό του πέρασμα.

Δείτε την ανάρτηση του Συλλόγου Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου:

«Μια αλυσίδα ανθρώπων που νοιάστηκαν στήθηκε από το νησί της Κέας μέχρι την Νάξο για ένα τραυματισμένο και εξασθενημένο Φλαμίνγκο.

Επισκέπτες της Κέας εδώ και μέρες παρατηρούσαν ένα μοναχικό Φοινικόπτερο σε παραλία του νησιού, εξασθενημένο και ανήμπορο να πετάξει. Απαιτήθηκε μεγάλη προσπάθεια για την συλλογή του πτηνού καθώς συνεχώς απομακρυνόταν προς τη θάλασσα και όταν τελικά κατάφεραν να το πιάσουν, ταξίδεψε με την βοήθεια συνεργάτιδάς μας μέσω Σύρου ώστε τελικά να φτάσει Νάξο.



Το πτηνό ήταν εξασθενημένο, πολύ αδύνατο και με τραύμα στον καρπό του φτερού.

Άμεσα ξεκίνησε η θεραπεία ώστε να ανακτήσει τις δυνάμεις του και να σταθεί όρθιο, ενώ τοποθετήθηκε νάρθηκας στο τραυματισμένο φτερό.

Σήμερα, μια εβδομάδα μετά, μπορούμε να πούμε ότι το Φλαμίνγκο είναι σε καλή κατάσταση, τρώει πλέον μόνο του και αφού σταθεροποιηθεί, θα σταλεί στην Πάρο όπου θα συνεχίσει την περίθαλψή του στο Αλκυόνη – Aegean Wildlife Hospital – Πάρος σε μεγαλύτερο χώρο με άλλα πτηνά του είδους ελπίζοντας σύντομα να συνεχίσει το μεταναστευτικό του ταξίδι.

Πριν ταξιδέψει για την Πάρο όμως, μας χάρισε μερικές υπέροχες πόζες που δεν χάσαμε την ευκαιρία να τις αποθανατίσουμε.

Ευχαριστούμε τους ανθρώπους στο νησί της Κέας για την όλη προσπάθεια διάσωσης και την φίλη μας Σοφία στην Σύρο που πάντα θα βοηθήσει όταν την χρειαστούμε»

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