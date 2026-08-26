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26.08.2026 13:05

Η Ουγγαρία από την φιλορωσική πολιτική του Όρμπαν, χαρακτήρισε τη Μόσχα «απειλή»

26.08.2026 13:05
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Η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας χαρακτήρισε τη Ρωσία «απειλή», μια ρήξη με τη φιλορωσική εξωτερική πολιτική της χώρας υπό τον επί χρόνια πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν.

Ο χαρακτηρισμός αυτός εμφανίζεται σε έγγραφο που παρουσιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την αντιπροσωπεία της Ουγγαρίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, το οποίο υπογράφει ο πρωθυπουργός Πίτερ Μάγιαρ.

«Η Ουγγαρία καταδικάζει τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας και υποστηρίζει πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά της», αναφέρει το έγγραφο. Επίσης υπογραμμίζει ότι η Ουγγαρία αναγνωρίζει το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα.

«Η συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί απειλή για την Ουγγαρία, την Ευρώπη και τη διεθνή τάξη», σημειώνει το έγγραφο. Η Βουδαπέστη υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων «για ειρήνη με διάρκεια και μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία.

Από εμπόδιο λόγω Όρμπαν, στήριγμα στην ΕΕ

Στη διάρκεια των 16 ετών που βρισκόταν στην πρωθυπουργία ο Ορμπάν η Ουγγαρία ήγειρε εμπόδια στην επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ εις βάρος της Ρωσίας ή ασκούσε πιέσεις ώστε αυτές να είναι λιγότερο αυστηρές. Η στάση της χώρας είχε προκαλέσει τις έντονες επικρίσεις της ΕΕ.

Αφού εξελέγη πρωθυπουργός ο Μάγιαρ ανακοίνωσε αμέσως αλλαγές στην εξωτερική πολιτική. Η κεντροδεξιά κυβέρνησή του επέτρεψε τον Ιούνιο την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ένταξή της Ουκρανίας στην ΕΕ , στις οποίες ο Όρμπαν ασκούσε βέτο επί δύο χρόνια. Εξάλλου η Βουδαπέστη είχε διμερείς συνομιλίες με το Κίεβο στη διάρκεια των οποίων επιλύθηκαν πολλά από τα ζητήματα που αμαύρωναν τις σχέσεις τους, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων της ουγγρικής μειονότητας στην ουκρανική μεθοριακή περιοχή της Υπερκαρπαθίας.

Ωστόσο, αντίθετα με άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, η Ουγγαρία αρνείται να προσφέρει η ίδια στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση Μάγιαρ είναι επίσης αντίθετη σε μια γρήγορη ενταξιακή διαδικασία για το Κίεβο.

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