Ο Τομ Μπαράκ απέναντι στην «αυλή» Τραμπ λόγω Ισραήλ: Στο τραπέζι ακόμη και η απομάκρυνσή του – «Είναι τζιχαντιστής λαθρέμπορος»

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Στο επίκεντρο μιας ολοένα εντεινόμενης πολιτικής και διπλωματικής κρίσης στην Ουάσινγκτον βρίσκεται ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, καθώς οι τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις του έχουν προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ και ερωτήματα για το μέλλον του στην κυβέρνηση Τραμπ.

Οι πληροφορίες περί επιστροφής του στην Ουάσινγκτον για «διαβουλεύσεις» έχουν τροφοδοτήσει σενάρια ακόμη και για απομάκρυνσή του, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι έχει ληφθεί τέτοια απόφαση.

Η σχετική συζήτηση, πάντως, έχει πάρει διαστάσεις, ιδιαίτερα στους συντηρητικούς κύκλους που θεωρούν ότι ο Μπάρακ έχει απομακρυνθεί από βασικές θέσεις της αμερικανικής διοίκησης.

Το Γκολάν, η Τουρκία και το «κόκκινο πανί» για τους συμμάχους του Τραμπ

Η αφορμή για τη νέα έκρηξη ήταν οι δηλώσεις του Μπάρακ για τα Υψίπεδα του Γκολάν. Σε πρόσφατη συνέντευξή του αναφέρθηκε στην ισραηλινή παρουσία στην περιοχή ως κατοχή, σημειώνοντας ότι αυτή αντιβαίνει σε αποφάσεις του ΟΗΕ και στη διεθνή τάξη.

Η τοποθέτηση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, καθώς βρίσκεται σε εμφανή αντίθεση με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ το 2019 να αναγνωρίσει την ισραηλινή κυριαρχία στο Γκολάν.

Ο ίδιος ο Μπάρακ επιχείρησε στη συνέχεια να περιορίσει τις εντυπώσεις, διευκρινίζοντας ότι αναφερόταν στο ιστορικό και διεθνοδικαιικό καθεστώς της περιοχής και ότι η αμερικανική πολιτική δεν έχει αλλάξει. Η διευκρίνιση, όμως, δεν εξαφάνισε τις αντιδράσεις.

Στο στόχαστρο βρέθηκε και για τις δηλώσεις του σχετικά με την ισραηλινή αεροπορική επιχείρηση στη Συρία. Ο Αμερικανός απεσταλμένος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ως στόχο να «προκαλέσει» την Τουρκία, εκτίμηση που προκάλεσε έντονη ενόχληση στο Ισραήλ. Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας απέρριψε την εκτίμηση, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν συγκεκριμένες πληροφορίες που δικαιολογούσαν την επιχείρηση.

Στην αμερικανική δεξιά, οι επικρίσεις έγιναν ακόμη πιο σκληρές. Η Λόρα Λούμερ ζήτησε δημόσια την παραίτηση του Μπάρακ, ενώ ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρικ Σκοτ τον κατηγόρησε ότι ουσιαστικά παραβλέπει τη γραμμή που έχει χαράξει ο Τραμπ για το Γκολάν.

Είναι «τζιχαντιστής λαθρέμπορος» ή «ατζέντης της Τουρκίας» είναι ορισμένες από τις βαριές κουβέντες που φέρονται να ακούγονται στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα και αναρτήσεις που επικαλούνται πηγές του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστηρίζουν ότι η επιστροφή του Μπάρακ στην Ουάσινγκτον συνδέεται με την αυξανόμενη δυσαρέσκεια στους κόλπους της κυβέρνησης.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την Τουρκία. Ο Μπάρακ έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα ως ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της ενίσχυσης των αμερικανοτουρκικών σχέσεων και έχει τοποθετηθεί υπέρ της προοπτικής επανένταξης της Άγκυρας σε κρίσιμα αμυντικά προγράμματα, μεταξύ άλλων και στο ζήτημα των F-35. Ενδεχόμενη απομάκρυνσή του θα μπορούσε επομένως να εκληφθεί στην Άγκυρα ως αλλαγή ισορροπίας στην αμερικανική πολιτική.

Προς το παρόν, ο Μπάρακ παραμένει στη θέση του και η Ουάσινγκτον δεν έχει ανακοινώσει απόφαση για την απομάκρυνσή του.

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