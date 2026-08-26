Μέση Ανατολή: Τέλος προς το παρόν οι επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, λέει ο Ρούμπιο – Πού επενδύει η Ουάσινγκτον

Takeaways by to pontiki AI Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε συμμάχους ότι η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει άμεσα νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώνονται στην άσκηση οικονομικής πίεσης μέσω ενός ναυτικού αποκλεισμού και νέων κυρώσεων για τον περιορισμό των εσόδων της Τεχεράνης.

Η εκκαθάριση των ναρκών από το Στενό του Ορμούζ από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό περιόρισε σημαντικά την επιρροή του Ιράν στις αγορές ενέργειας.

Απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου θα επισκεφθούν την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ για να λάβουν ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση επί του πεδίου.

Παρά την αποφυγή ευρείας σύρραξης, οι αμερικανικές αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής απάντησης σε περίπτωση που το Ιράν επιτεθεί πρώτο.

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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σε ομολόγους του συμμαχικών χωρών ότι «προς το παρόν» οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν και αντ’ αυτού θα επικεντρωθούν σε άλλα μέσα πίεσης, ανέφερε το Axios, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και μια δεύτερη πηγή με γνώση του θέματος.

Ο ιστότοπος επίσης αναφέρει ότι οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι ηγούνται των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, αναμένεται να επισκεφθούν την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ την Τετάρτη για ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση επί τόπου. Το μήνυμα του Ρούμπιο προς τους υπουργούς Εξωτερικών αρκετών συμμαχικών χωρών έρχεται καθώς οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι «πνίγουν» το Ιράν με τον ναυτικό αποκλεισμό, ενώ παράλληλα μετακινούν ολοένα και αυξανόμενες ποσότητες πετρελαίου από το Στενό του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ενώ ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν επιστροφή σε μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιθέσεων εάν το Ιράν επιτεθεί πρώτο. Ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η εκκαθάριση των ναρκών από το Στενό του Ορμούζ από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αποτελεί μια κρίσιμη στιγμή στον πόλεμο, εξουδετερώνοντας σε μεγάλο βαθμό μία από τις κύριες πηγές επιρροής του Ιράν.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο Ρούμπιο περιέγραψε την τρέχουσα πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ για το Ιράν σε τηλεφωνικές συνομιλίες με αρκετούς ομολόγους του. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν:

Αποφυγή στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν προς το παρόν.

στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν προς το παρόν. Αυξανόμενη οικονομική πίεση στο Ιράν μέσω του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ και της νέας πίεσης για κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών.

οικονομική πίεση στο Ιράν μέσω του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ και της νέας πίεσης για κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Μεταφορά όσο το δυνατόν περισσότερου πετρελαίου μέσω του στενού προς τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Ο δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αυτή αναμένεται να είναι η πολιτική τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, όταν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να τεθούν ξανά στο τραπέζι.

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι η εκκαθάριση των ναρκών από το μεγαλύτερο μέρος του Στενού του Ορμούζ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι όλο και περισσότερα δεξαμενόπλοια κινούνται μέσω της νότιας λωρίδας του στενού τις τελευταίες εβδομάδες, μειώνει σημαντικά την επιρροή του Ιράν στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. «Οι Ιρανοί έχουν χάσει τον έλεγχο του στενού. Τώρα το ελέγχουν οι ΗΠΑ», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στερεί από το Ιράν κρίσιμα έσοδα. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σχεδόν κανένα δεξαμενόπλοιο δεν έχει εντοπιστεί στο νησί Χαργκ, τον κύριο κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. «Η ιρανική οικονομία βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και ο στρατός του καθεστώτος έχει αποδεκατιστεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, στο Axios, «και κόβουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που έχει απομείνει στο καθεστώς». Πρόσθεσε ότι «ο Πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και ότι θα χρησιμοποιήσει τα απαραίτητα εργαλεία για να διασφαλίσει την επίτευξη αυτού του στόχου».

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