Αμοργός: Πανηγύρια, παράδοση και μια αυθεντικότητα που κερδίζει επισκέπτες

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Δεν αποτελούν κάτι καινούργιο. Τα ελληνικά πανηγύρια, ωστόσο, φαίνεται πως τα τελευταία χρόνια εξελίσσονται σε ένα νέο, ισχυρό «trend», αποκτώντας μια επιπλέον δυναμική καθώς εικόνες και στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές γιορτές των νησιών ταξιδεύουν όλο και περισσότερο στο ψηφιακό περιβάλλον. Κι αν για μια νέα γενιά επισκεπτών η συμμετοχή σε αυτά αποτελεί πλέον το απόλυτο βίωμα των διακοπών τους, στην Αμοργό είναι κάτι πολύ περισσότερο: κομμάτι της ταυτότητας, της παράδοσης και της αυθεντικής αύρας ενός νησιού που κρατά τα έθιμά του οργανικά ζωντανά.

Αυτό ακριβώς είναι και ένα από τα ισχυρά χαρτιά της, καθώς η Αμοργός φαίνεται να κερδίζει επισκέπτες επενδύοντας σε εκείνο που ξέρει να κάνει καλύτερα: στη γνήσια εμπειρία του τόπου. Πέρα από τις μοναδικές παραλίες, τα καταγάλανα νερά και το εντυπωσιακό κυκλαδίτικο τοπίο, το νησί ξεχωρίζει για τα παραδοσιακά του πανηγύρια. Εκεί, ντόπιοι και επισκέπτες γίνονται μια παρέα, τρώνε και γλεντούν μαζί, δοκιμάζοντας το φημισμένο πατατάτο και το παραδοσιακό ψωμί που ζυμώνεται ειδικά για τη γιορτή. Οι φιλόξενες οικογενειακές επιχειρήσεις και οι άνθρωποι που επιστρέφουν στο νησί ξανά και ξανά, φέρνοντας μαζί τους νέους ταξιδιώτες, συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα της Αμοργού.

«Η Αμοργός έχει πιστούς θαυμαστές. Είναι άνθρωποι που έρχονται χρόνια, ξανάρχονται και φέρνουν μαζί τους και νέους επισκέπτες. Αυτό δείχνει ότι το νησί έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο που το επισκέπτεται», λέει μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αντιδήμαρχος Τουρισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Αμοργού, Πόπη Δεσποτίδη.

Η ίδια αποδίδει μεγάλο μέρος αυτής της σχέσης στην αυθεντικότητα του προορισμού, αλλά και στους ανθρώπους του νησιού. «Είναι ένα καθαρά κυκλαδίτικο νησί και φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο κόσμος της. Η φιλοξενία της Αμοργού είναι μαγευτική και ο επισκέπτης αποκτά σχέσεις με τους ανθρώπους εδώ».

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις και η εμπειρία της Αμοργού

Σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας του νησιού είναι και το γεγονός ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων διατηρεί οικογενειακό χαρακτήρα. «Οι επιχειρήσεις είναι οικογενειακές. Πηγαίνεις και συναντάς μια οικογένεια, γνωρίζεις ανθρώπους. Αυτό δημιουργεί μια σχέση. Ακόμη και στο εστιατόριο βλέπεις τη διαφορά. Τρως αυθεντικό αμοργιανό φαγητό, με καλές πρώτες ύλες», σημειώνει η κ. Δεσποτίδη.

Η εμπειρία αυτή, όπως λέει, συνδέεται άμεσα με την τοπική παραγωγή. Η ντομάτα μπορεί να προέρχεται από το περιβόλι του ίδιου του επιχειρηματία, το ψάρι είναι φρέσκο, τα κρέατα ντόπια και η τοπική κουζίνα παραμένει βασικό μέρος της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

«Δεν έρχεσαι απλώς για να φας σε ένα εστιατόριο. Είναι συνολικά μια εμπειρία. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την Αμοργό», αναφέρει.

Τα πανηγύρια ως κομμάτι της τουριστικής εμπειρίας

Αν όμως υπάρχει ένα στοιχείο που αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον δεσμό της Αμοργού με την παράδοση, αυτό είναι τα πανηγύρια της. Ξεχωριστή θέση κατέχει το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, ένα από τα πιο γνωστά και το μεγαλύτερο των Κυκλάδων, που πραγματοποιείται στις 25 Ιουλίου, παραμονή της γιορτής, στην Καλοφάνα στην Κάτω Μεριά. Εκεί, η προετοιμασία ξεκινά αρκετές ημέρες νωρίτερα και κινητοποιεί ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Οι κάτοικοι προσφέρουν κρέατα και άλλα προϊόντα, ζυμώνουν το παραδοσιακό ψωμί, ενώ δεκάδες άνθρωποι συμμετέχουν εθελοντικά στην οργάνωση μιας γιορτής που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες.

«Σερβίρονται τέσσερις με πέντε χιλιάδες μερίδες φαγητού. Όλα προσφέρονται δωρεάν στον κόσμο. Φαγητό, κρασί, το παραδοσιακό πατατάτο με κατσικάκι και πατάτες, κοφτό, ξινομυζήθρα, ζυμωτό ψωμί», αναφέρει η αντιδήμαρχος Τουρισμού. «Όλα αυτά βασίζονται σε προσφορές των κατοίκων και στη συλλογική συμμετοχή. Η παράδοση δεν παρουσιάζεται ως ένα θέαμα αποκλειστικά για τους επισκέπτες, αλλά ως μέρος της ζωντανής κοινωνικής ζωής του νησιού, στην οποία ο επισκέπτης καλείται να συμμετάσχει», τονίζει.

Το πολιτιστικό και γαστρονομικό ημερολόγιο του νησιού συνεχίζεται με εκδηλώσεις όπως η γιορτή του παστελιού στη Χώρα, αλλά και η γιορτή του ψαρά, που διοργανώνεται στις 5 Σεπτεμβρίου από τον Αλιευτικό Σύλλογο Αμοργού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο. Στη γιορτή προσφέρεται δωρεάν κακαβιά από τους ψαράδες του νησιού, συνοδευόμενη από μουσική.

Χιλιάδες επισκέπτες στην Παναγία Χοζοβιώτισσα

Κεντρικό σημείο αναφοράς για την Αμοργό παραμένει, φυσικά, η Ιερά Μονή Παναγίας Χοζοβιώτισσας, η οποία προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες. Η επισκεψιμότητα κορυφώνεται στις μεγάλες περιόδους του καλοκαιριού και ιδιαίτερα τον Δεκαπενταύγουστο, όταν το νησί δέχεται αυξημένο κύμα επισκεπτών.

«Στο μοναστήρι θα πάει ο επισκέπτης είτε έρθει στην Αμοργό για πέντε ημέρες, είτε για μία ημέρα, είτε με σκάφος. Είναι ένα σημείο αναφοράς για όλους και το επισκέπτονται χιλιάδες άνθρωποι», τονίζει η κ. Δεσποτίδη.

Υψηλές πληρότητες Ιούλιο και Αύγουστο

Σε ό,τι αφορά τη φετινή τουριστική περίοδο, η εικόνα μετά από έναν πιο συγκρατημένο Ιούνιο βελτιώθηκε σημαντικά μέσα στο καλοκαίρι. Οι πληρότητες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κινήθηκαν και κινούνται σε πολύ καλά επίπεδα, ενώ η Αμοργός διατηρεί, σύμφωνα με την κ. Δεσποτίδη, μια ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στις τιμές.

«Η Αμοργός διατηρεί ένα value for money προϊόν. Ο επισκέπτης μπορεί να βρει διαφορετικές επιλογές διαμονής, από μια πιο οικονομική πανσιόν μέχρι μεγαλύτερα ξενοδοχεία και ενδιάμεσες λύσεις. Υπάρχουν επιλογές για διαφορετικά βαλάντια», σημειώνει.

Το στοίχημα του Οκτωβρίου

Το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη ημέρα είναι η επέκταση της τουριστικής περιόδου. «Ο βασικός μας στόχος είναι να φτάσει η σεζόν μέχρι και τον Οκτώβριο, να εδραιωθεί ο Οκτώβριος ως τουριστικός μήνας και να μπορούμε να φτάνουμε τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του», υπογραμμίζει η αντιδήμαρχος Τουρισμού.

Σε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο και η ακτοπλοϊκή συνδεσιμότητα του νησιού τόσο με τα άλλα νησιά που διαθέτουν αεροδρόμιο, όπως η Νάξος ή η Σαντορίνη, όσο και τα απευθείας δρομολόγια για Πειραιά, όπως επισημαίνει η κ.Δεσποτίδη. Παράλληλα, ο Δήμος επιδιώκει και απευθείας σύνδεση με την Κρήτη.

Η προσπάθεια για μεγαλύτερη τουριστική περίοδο συνδέεται ωστόσο και με την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού. Η Αμοργός διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών, το οποίο μπορεί να αποτελέσει ισχυρό πόλο έλξης την άνοιξη και το φθινόπωρο. Ήδη το νησί προβάλλεται σε εξειδικευμένες αγορές περιπατητικού τουρισμού, με στόχο να προσελκύσει επισκέπτες τον Απρίλιο, τον Μάιο, αλλά και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. «Τον Απρίλιο και τον Μάιο έχουμε περιπατητές, αλλά και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι ιδανικοί μήνες για αυτό το είδος τουρισμού. Αν υπάρχουν οι κατάλληλες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, ο κόσμος θα έρθει», τονίζει η κ. Δεσποτίδη.

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