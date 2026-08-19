Άνδρος: Στην κορυφή των εναλλακτικών προορισμών της Ελλάδας σύμφωνα με κορυφαία ταξιδιωτική πλατφόρμα

Takeaways by to pontiki AI Η γαλλική ταξιδιωτική ιστοσελίδα Liligo κατέταξε την Άνδρο στην πρώτη θέση της λίστας της με τους εναλλακτικούς ελληνικούς προορισμούς.

Το αφιέρωμα αναδεικνύει τον αυθεντικό χαρακτήρα του νησιού, εστιάζοντας στα καταπράσινα τοπία, τα γραφικά χωριά και τα θρησκευτικά μνημεία.

Το δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών μήκους εκατό χιλιομέτρων αποτελεί κεντρικό στοιχείο προβολής για τους επισκέπτες που αναζητούν ενεργές διακοπές.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει επίσης την εύκολη πρόσβαση στο νησί μέσω της Αθήνας και της Μυκόνου για τους διεθνείς ταξιδιώτες.

Ο Δήμος Άνδρου θεωρεί τη συγκεκριμένη διάκριση ως επιβεβαίωση της τουριστικής δυναμικής του νησιού και του πολυθεματικού του χαρακτήρα.

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Στην πρώτη θέση μιας ξεχωριστής λίστας με προτάσεις για ταξιδιώτες που αναζητούν μια αυθεντική και λιγότερο αναμενόμενη πλευρά της χώρας μας φιγουράρει η Άνδρος, μέσα από εκτενές αφιέρωμα της δημοφιλούς ταξιδιωτικής ιστοσελίδας.

Η γαλλική πλατφόρμα αναζήτησης και σύγκρισης ταξιδιωτικών επιλογών Liligo.fr, μέσω του περιοδικού της «Magazine du Voyageur», παρουσιάζει έναν κατάλογο με 10 προορισμούς από τη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα. Ο κατάλογος απευθύνεται σε ταξιδιώτες που επιθυμούν εμπειρίες μακριά από τους πλέον προβεβλημένους, μαζικούς και πολυσύχναστους τουριστικούς πόλους.

Φύση, μοναστήρια και γραφικά χωριά

Το αφιέρωμα προβάλλει την Άνδρο ως το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, επισημαίνοντας ότι διαφοροποιείται αισθητά από τα γειτονικά νησιά.

Τα κύρια χαρακτηριστικά που αναδεικνύονται είναι:

Ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες και αυθεντικότητα.

και αυθεντικότητα. Καταπράσινα τοπία , άγριες κοιλάδες και πολυάριθμες πηγές.

, άγριες κοιλάδες και πολυάριθμες πηγές. Γραφικά χωριά και φυσικές, λιγότερο αστικοποιημένες παραλίες.

και φυσικές, λιγότερο αστικοποιημένες παραλίες. Ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, με ιδιαίτερη αναφορά στη Μονή Παναχράντου ως έναν από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς πόλους έλξης στις Κυκλάδες.

Πάνω από 100 χιλιόμετρα πεζοπορικών διαδρομών

Κεντρικό στοιχείο της παρουσίασης αποτελεί το πεζοπορικό προϊόν του νησιού. Η γαλλική ιστοσελίδα αναδεικνύει το δίκτυο σηματοδοτημένων διαδρομών, συνολικού μήκους άνω των 100 χιλιομέτρων , προτρέποντας τους επισκέπτες να αντικαταστήσουν τα σανδάλια με παπούτσια πεζοπορίας.

Με τον τρόπο αυτό, η Άνδρος προβάλλεται ως τόπος ενεργών διακοπών και εξερεύνησης καθ’ όλη τη διάρκεια μιας διευρυμένης τουριστικής περιόδου.

Εύκολη πρόσβαση από Αθήνα και Μύκονο

Στο πλαίσιο των ενεργειών προβολής του Δήμου Άνδρου και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), το δημοσίευμα εστιάζει και στη διευκολυσμένη πρόσβαση στο νησί:

Μέσω Αθήνας: Αεροπορική άφιξη, μεταφορά στη Ραφήνα και ακτοπλοϊκή σύνδεση διάρκειας περίπου 2 ωρών .

Αεροπορική άφιξη, μεταφορά στη Ραφήνα και ακτοπλοϊκή σύνδεση διάρκειας περίπου . Μέσω Μυκόνου: Άμεση ακτοπλοϊκή σύνδεση.

Η αναφορά αυτή είναι κομβική για τη γαλλική αγορά, καθώς συνδέει την Άνδρο με δύο βασικές «πύλες εισόδου» διεθνών ταξιδιωτών.

Επιβεβαίωση της τουριστικής δυναμικής

Για τη σημασία της διάκρισης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Άνδρου, Νίκος Μουστάκας, επισημαίνει ότι η ανάδειξη του νησιού στην πρώτη θέση αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική προβολή και επιβεβαίωση της δυναμικής του προορισμού.

Όπως υπογραμμίζει, ο πολυθεματικός χαρακτήρας της Άνδρου —που συνδυάζει τη φύση, το δίκτυο μονοπατιών, την αρχιτεκτονική, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τις ποιοτικές υπηρεσίες χωρίς δυσανάλογο τίμημα— δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο εμπειριών ικανό να προσελκύσει ταξιδιώτες με ποικίλα ενδιαφέροντα από διαφορετικές αγορές.

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