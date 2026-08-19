Άνδρος: Στην κορυφή των εναλλακτικών προορισμών της Ελλάδας σύμφωνα με κορυφαία ταξιδιωτική πλατφόρμα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στην πρώτη θέση μιας ξεχωριστής λίστας με προτάσεις για ταξιδιώτες που αναζητούν μια αυθεντική και λιγότερο αναμενόμενη πλευρά της χώρας μας φιγουράρει η Άνδρος, μέσα από εκτενές αφιέρωμα της δημοφιλούς ταξιδιωτικής ιστοσελίδας.
Η γαλλική πλατφόρμα αναζήτησης και σύγκρισης ταξιδιωτικών επιλογών Liligo.fr, μέσω του περιοδικού της «Magazine du Voyageur», παρουσιάζει έναν κατάλογο με 10 προορισμούς από τη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα. Ο κατάλογος απευθύνεται σε ταξιδιώτες που επιθυμούν εμπειρίες μακριά από τους πλέον προβεβλημένους, μαζικούς και πολυσύχναστους τουριστικούς πόλους.
Το αφιέρωμα προβάλλει την Άνδρο ως το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων, επισημαίνοντας ότι διαφοροποιείται αισθητά από τα γειτονικά νησιά.
Τα κύρια χαρακτηριστικά που αναδεικνύονται είναι:
Κεντρικό στοιχείο της παρουσίασης αποτελεί το πεζοπορικό προϊόν του νησιού. Η γαλλική ιστοσελίδα αναδεικνύει το δίκτυο σηματοδοτημένων διαδρομών, συνολικού μήκους άνω των 100 χιλιομέτρων , προτρέποντας τους επισκέπτες να αντικαταστήσουν τα σανδάλια με παπούτσια πεζοπορίας.
Με τον τρόπο αυτό, η Άνδρος προβάλλεται ως τόπος ενεργών διακοπών και εξερεύνησης καθ’ όλη τη διάρκεια μιας διευρυμένης τουριστικής περιόδου.
Στο πλαίσιο των ενεργειών προβολής του Δήμου Άνδρου και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), το δημοσίευμα εστιάζει και στη διευκολυσμένη πρόσβαση στο νησί:
Η αναφορά αυτή είναι κομβική για τη γαλλική αγορά, καθώς συνδέει την Άνδρο με δύο βασικές «πύλες εισόδου» διεθνών ταξιδιωτών.
Για τη σημασία της διάκρισης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Άνδρου, Νίκος Μουστάκας, επισημαίνει ότι η ανάδειξη του νησιού στην πρώτη θέση αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική προβολή και επιβεβαίωση της δυναμικής του προορισμού.
Όπως υπογραμμίζει, ο πολυθεματικός χαρακτήρας της Άνδρου —που συνδυάζει τη φύση, το δίκτυο μονοπατιών, την αρχιτεκτονική, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τις ποιοτικές υπηρεσίες χωρίς δυσανάλογο τίμημα— δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο εμπειριών ικανό να προσελκύσει ταξιδιώτες με ποικίλα ενδιαφέροντα από διαφορετικές αγορές.
Διαβάστε επίσης:
«Σαρώνει» η Κρήτη: Τρεις παραλίες της στις 25 ομορφότερες του κόσμου – Δεύτερο στην παγκόσμια κατάταξη το Ελαφονήσι (Videos)
15 ελληνικά ξενοδοχεία όπου κοιμάσαι… μέσα στην ιστορία – Από κάστρα και αρχοντικά μέχρι παλιά εργοστάσια
Forbes: Αυτοί είναι οι κορυφαίοι προορισμοί για να ζήσεις μετά την σύνταξη – Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που ξεχωρίζουν
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.