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06.10.2026 12:09

Ξέσπασε ο Νίκος Στραβελάκης κατά του δικηγόρου της οικογένειας Μαζωνάκη: «Ντροπή σας, το λέω δημόσια – Ποιος νομίζετε ότι είστε;» (Video)

06.10.2026 12:09
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Ένα έντονο ξέσπασμα στον αέρα του OPEN είχε ο Νίκος Στραβελάκης κατά του δικηγόρου Χαράλαμπου Λυκούδη, με αφορμή μια προγραμματισμένη τηλεοπτική εμφάνιση που, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, δεν πραγματοποιήθηκε όπως είχε συμφωνηθεί.

Όπως εξήγησε ο Νίκος Στραβελάκης, μέσα από την εκπομπή, είχε συνεννοηθεί προσωπικά με τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζωνάκη για συγκεκριμένη ώρα σύνδεσης, ωστόσο ενημερώθηκε ότι εκείνος εμφανίστηκε τελικά σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό.

Ο δημοσιογράφος εξέφρασε δημόσια την έντονη ενόχλησή του τόσο για την αθέτηση -όπως είπε- της μεταξύ τους συμφωνίας όσο και για τον τρόπο με τον οποίο ισχυρίστηκε ότι του μίλησε ο Χαράλαμπος Λυκούδης σε τηλεφωνική επικοινωνία που ακολούθησε.

Το ξέσπασμα του Νίκου Στραβελάκη

«Επιστρέψαμε και πριν πάμε στην υπόθεση Μαζωνάκη, θέλω να πω κάτι. Επειδή είχα συμφωνήσει εγώ προσωπικά να μιλήσω με τον κύριο Λυκούδη, τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζωνάκη, με τον οποίο είχα μια εξαιρετική συνομιλία και είχαμε συγκεκριμένη ώρα ραντεβού και έχουμε συνεργείο του Open για να βγει με κάμερα στον αέρα μας. Έμαθα από το control ότι είναι σε άλλο κανάλι και του έστειλα μήνυμα “σας παρακαλώ, έχουμε μια συμφωνία, τηρήστε το λόγο σας”. Μόλις έκλεισε, τον πήρα τηλέφωνο. Θέλω να καταγγείλω, δεν το έχω ξανακάνει αυτό ποτέ, σε σαράντα χρόνια. Είμαι και εγώ νομικός. Ντρέπομαι. Κύριε Λυκούδη, ντροπή σας! Σας το λέω δημόσια. Δεν αρμόζει ο τρόπος που μου μιλήσατε στο λειτούργημα το οποίο ασκείτε. Είπατε “σε μένα ρε είπες;”. Το λέω δημόσια. Καταγγέλλω τον κύριο Λυκούδη. “Σε μένα ρε είπες ότι δεν τηρώ το λόγο μου;”. Μάλιστα, κύριε Λυκούδη. Γιατί είχαμε συμφωνία να μιλήσουμε και μιλήσατε σε άλλο κανάλι. Δεν το έχω ξανακάνει. Ποιος σας δίνει το δικαίωμα, κύριε, να απευθύνεστε έτσι σε έναν λειτουργό της ενημέρωσης που κάνει σαράντα χρόνια αυτή τη δουλειά επειδή είχαμε μια συμφωνία; Είπατε, κύριε, “σε μένα ρε είπες;”. Δεν πειράζει, κύριε Λυκούδη. Να χαίρεται η οικογένεια Μαζωνάκη εσάς και το λειτούργημα το οποίο ασκείτε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, στον οποίο και θα σας καταγγείλω σήμερα. Είναι ντροπή αυτό. Να απευθύνεστε έτσι σε λειτουργό της ενημέρωσης; Ποιος νομίζετε ότι είστε; Ποιος νομίζετε ότι είστε και απευθύνεστε έτσι σε έναν λειτουργό της ενημέρωσης; Προσπαθούμε να φωτίσουμε λάθη που έχουν γίνει και εγκλήματα, Κατερίνα, για να μην ξαναχάσει άλλος άνθρωπος τη ζωή του. Τη ζωή του, όπως έχασε τόσο άδικα ο κύριος Μαζωνάκης. Πραγματικά, εκπλήσσομαι. Δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ να μου μιλήσει έτσι άνθρωπος, νομικός, άνθρωπος που έχει δώσει όρκο και ο οποίος ασκεί ένα λειτούργημα. Τι να πω!» ανέφερε, εμφανώς αναστατωμένος.

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