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Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα της Κροατίας για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο του 32χρονου Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, απαιτώντας λογοδοσία από τους υπεύθυνους και καλύτερες συνθήκες κλινικής θεραπείας.

Ο Πέρις, πρώην αθλητής και προπονητής, πέθανε στις 21 Οκτωβρίου.

Preiskusan sam i preciničan da bih povjerovao kako će večerašnji skup na glavnom zagrebačkom trgu išta promijeniti ili navesti potkapacitiranu ministricu na razmišljalanje o ostavci, jer za to je nužan moral, ali bar su se Zagrepčani dostojno oprostili od Kristiana Josipa Periša. pic.twitter.com/yFj1SYpiZJ — Darko Lesinger (@DarkoLesinger) November 21, 2026

Δημόσια κατακραυγή προκάλεσε βίντεο διάρκειας οχτώ λεπτών που καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνοντας μέλη του προσωπικού της κλινικής Jankomir του Ζάγκρεμπ να χτυπούν με γροθιές στο στήθος και να πιέζουν μαξιλάρι στο πρόσωπο του ασθενούς, ο οποίος ήταν δεμένος στο κρεβάτι.

Τέσσερις νοσηλευτές συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τη δολοφονία του 32χρονου, ο οποίος είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο σε ψυχωτική κατάσταση.

Το πλήθος συγκεντρώθηκε στην πλατεία Μπαν Γέλατσιτς με κεριά και λευκά μαξιλάρια που έφεραν το σύνθημα «δεν θα μας πνίξετε».

Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι περίπου 1.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην παραθαλάσσια πόλη Ριέκα ενώ ανάλογη πορεία διαμαρτυρίας έγινε και σε άλλες πόλεις.

«Ο Κρίστιαν Γιόσιπ Πέρις ζήτησε βοήθεια στην κλινική Jankomir και κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας απεβίωσε λόγω υπερβολικής βίας» είπε ο δικηγόρος της οικογένειας Λέον Ζρνιτς.

Οι κροατικές αρχές έχουν συλλάβει αρκετά νοσοκομεία εργαζόμενοι στο πλαίσιο έρευνας. Τέσσερις ιατρικοί τεχνικοί βρίσκονται υπό έρευνα ως ύποπτοι για τη δολοφονία με πρόθεση ένα ευάλωτο άτομο, ενώ οι εισαγγελείς έχουν επεκτείνει τις έρευνες σε άλλα μέλη του προσωπικού που ήταν παρόντα κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

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