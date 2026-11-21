Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Τα λέμε όλα» με τον Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίος έχει μάθει να κινείται ανάμεσα στη σκηνή και την πολιτική, αναζητώντας πάντα όσα συνδέουν την τέχνη με την κοινωνία. Βλέπει το θέατρο ως καταφύγιο της ψυχής, ως χώρο συνάντησης και θεραπείας, αλλά και ως μια βαθιά πολιτική πράξη, αφού, όπως πιστεύει, η τέχνη δεν μπορεί να μένει αμέτοχη στις αγωνίες της εποχής.

Εξηγεί τι τον οδήγησε στην τοπική αυτοδιοίκηση και σχολιάζει τις σημερινές πολιτικές εξελίξεις, την κατάσταση στην Αριστερά και τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν κρύβει την απογοήτευσή του για την απουσία μιας πειστικής εναλλακτικής πρότασης που θα μπορούσε να δώσει ξανά ελπίδα και προοπτική στον κόσμο. Στρέφει το βλέμμα στη νέα γενιά, από την οποία περιμένει να αφήσει πίσω τις παλιές διαχωριστικές γραμμές και να διεκδικήσει με διαφορετικούς όρους όσα έχουν πραγματική σημασία: αξιοπρέπεια, Δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Όπως επισημαίνει, «η εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται με υποσχέσεις, αλλά με πράξεις και συνέπεια».

Όσον αφορά την τηλεόραση, στέκεται στους απαιτητικούς ρυθμούς με τους οποίους παράγονται οι τηλεοπτικές σειρές. Πιστεύει πως η πίεση της παραγωγής αφήνει το αποτύπωμά της στην ποιότητα της μυθοπλασίας και πως η δουλειά χρειάζεται χρόνο για να γίνει σωστά. Ξεχωρίζει τον Λάκη Λαζόπουλο και τα κείμενά του, ενώ αναγνωρίζει στον Σταμάτη Φασουλή έναν σημαντικό δάσκαλο της κωμωδίας.

Για τον Απόστολο Γκλέτσο, χρειάζεται να έχεις άποψη, να παίρνεις θέση και να αναλαμβάνεις την ευθύνη των επιλογών σου, έχοντας πρώτα αποδείξει, μέσα από τη διαδρομή σου, ότι ο κόσμος μπορεί να σε εμπιστευτεί. Δεν αρκεί να λες τι πιστεύεις· χρειάζεται να το αποδεικνύεις με τη στάση σου και να παραμένεις συνεπής σε όσα υποστηρίζεις, ακόμη και στα δύσκολα.

Μερικά απ’ όλα όσα είπε ο Απόστολος Γκλέτσος στο topontiki.gr:

«Όσο καλύτερα πηγαίνει το θέατρο, τόσο χειρότερα πηγαίνουν τα νοσοκομεία και τα ψυχιατρεία. Και όλο και καλύτερα πηγαίνουν οι σχέσεις των ανθρώπων. Το θέατρο, εκτός από διασκέδαση, είναι και ψυχαγωγία. Η ψυχή σου θεραπεύεται με έναν τρόπο».

«Το θέατρο, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, εμπεριέχει την πολιτική. Είναι στρατευμένο. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Είναι κοινωνική και πολιτική στράτευση. Εγώ δεν στράφηκα στην πολιτική, αλλά ασχολήθηκα με την τοπική αυτοδιοίκηση».

«Στην τοπική αυτοδιοίκηση υπάρχει ένας κοινός σκοπός, ανεξάρτητα από την ιδεολογία του καθενός. Μας ενώνουν συγκεκριμένα προβλήματα της περιοχής μας. Τα προβλήματα είναι τοπικά. Είτε είσαι Αριστερός είτε Δεξιός, το ζητούμενο είναι να λύσεις το πρόβλημα. Εκεί δεν χωρούν ιδεολογίες».

«Μπήκα στην πολιτική για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δεν ήθελα να γίνω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ήθελα να φύγει ο Κασσελάκης. Απέναντι στην Αριστερά υπάρχει ένας παίκτης πολύ δυνατός. Δεν μου αρέσει. Δεν θα τον ψήφιζα ποτέ. Πάντα ήμουν απέναντί του ιδεολογικά και κοινωνικά. Αλλά οφείλω να παραδεχτώ ότι έχει συντρίψει τους αντιπάλους του».

«Η πολιτική είναι πόλεμος. Όταν ο αντίπαλός σου σε κατατροπώνει, δεν θα καθίσεις να τον κατηγορείς επειδή είναι πολύ καλός. Δεν φταίει αυτός, αλλά εσύ. Προς το παρόν δεν βλέπω κάποια εναλλακτική. Την εναλλακτική, βέβαια, μπορεί να τη δώσει και κάποιος άλλος εντός της ΝΔ».

«Ο Αλέξης Τσίπρας δεν φαίνεται να είναι η εναλλακτική. Όμως, μέχρι τις κάλπες έχουμε δρόμο. Το κόμμα του δεν έκανε το μπαμ. Αφού, όταν ανακοινώθηκε το κόμμα, δεν έγραψε 2 μπροστά στις δημοσκοπήσεις… Δυστυχώς…».

«Οι νέοι θα ξεπεράσουν τις ιδεολογίες. Οι νέοι θέλουν αξιοπρέπεια στη ζωή τους, θέλουν Δικαιοσύνη, θέλουν αλληλεγγύη, θέλουν ο καθένας να παίρνει αυτό που του αξίζει. Πολλοί εκμεταλλεύονται τις ιδεολογίες και χτίζουν καριέρες πάνω σε Εμφύλιους Πολέμους».

«Αν θέλεις κάποιος να ξεσηκωθεί στην Ελλάδα, πρέπει να πας μπροστά και να έχεις και ένα βιογραφικό, με βάση το οποίο θα μπορείς να του πεις: “Δεν θα σε προδώσω, ούτε θα φύγω την τελευταία στιγμή, αφήνοντάς σε να τρως εσύ το ξύλο”. Πρέπει ο κόσμος να σε εμπιστευτεί με βάση το βιογραφικό σου. Ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει λόγια και υποσχέσεις. Εγώ δικαιούμαι διά να ομιλώ».

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνουν καθημερινά σίριαλ στην τηλεόραση. Είναι κουραστικό και για εμάς, αλλά και για το κοινό. Καλύτερα να κάνεις ένα σίριαλ μία φορά την εβδομάδα. Αυτό που κάνουν τώρα σέρνεται. Λένε τα ίδια και τα ίδια. Ούτε ποιοτική δουλειά γίνεται».

«Αν παίζεις κείμενο του Λαζόπουλου, πρέπει να προσπαθήσεις πολύ για να το καταστρέψεις. Το κείμενο του Λάκη είναι σαν το χρυσάφι: ό,τι κι αν του κάνεις, δεν χαλάει. Ο άνθρωπος που με δίδαξε κωμωδία είναι ο Φασουλής. Αυτός και ο Μανουσάκης ήταν οι δύο δάσκαλοί μου».

Διαβάστε επίσης:

Εύβοια: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε οδηγός νταλίκας που ανετράπη – Έρευνα για τυχόν εγκλωβισμένους

Χριστίνα Βακάκη: «Άκουσα μπαμ και την είδα στον αέρα» – Φωτογραφία – ντοκουμέντο μετά την παράσυρση της κόρης του ιδιοκτήτη των Jumbo

Σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο: «Αποφασιστικό βήμα» για τον ενεργειακό πλούτο της Ελλάδας, λέει ο Παπασταύρου