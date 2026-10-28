Γρηγόρης Βαλτινός στο topontiki.gr: Είναι «αυτοκτονία» να μπει κανείς μέσα στο θέατρο τη σημερινή εποχή (Video)

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«Τα λέμε όλα» με τον Γρηγόρη Βαλτινό, που παρά τη μοναδική πορεία όλων αυτών των χρόνων, εξακολουθεί ν’ αντιμετωπίζει κάθε ρόλο με την αγωνία της πρώτης φοράς. Επιμένει πολύ στην παράμετρο «χρόνος», αναστοχάζεται όσα αυτός του έμαθε, συνειδητοποιημένος ότι η εξέλιξη δεν σταματά ποτέ.

Ξετυλίγει το νήμα μιας διαδρομής γεμάτης αναζητήσεις, αμφιβολίες και διαρκής αναμέτρησης με τον εαυτό του. Εξηγεί γιατί η τέχνη χρειάζεται χρόνο για να ωριμάσει και ομολογεί ότι ο φόβος της αποτυχίας δεν τον εγκαταλείπει ποτέ, ακόμη κι όταν το κοινό έχει ήδη πει το δικό του «ναι». Το θέατρο, για τον Γρηγόρη Βαλτινό είναι «ο ναός της αλήθειας».

Αποκαλύπτει ότι πίσω από τη λάμψη της σκηνής υπάρχει η σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι νέοι -κυρίως- ηθοποιοί, οικονομικές θυσίες και αβεβαιότητα σ’ έναν χώρο με περιορισμένες ευκαιρίες. «Είναι αυτοκτονία να μπει κανείς μέσα στο θέατρο τη σημερινή εποχή», λέει χαρακτηριστικά.

Είναι αυστηρός με την ευκολία με την οποία αντιμετωπίζεται πλέον η γνώση, προβληματίζεται για την τεχνητή νοημοσύνη και υπερασπίζεται το θέατρο ως χώρο ελευθερίας, ιδεών και κοινωνικής παρέμβασης.

Απορρίπτει τις κομματικές γραμμές. Δεν θέλει να αισθάνεται «φυλακισμένος» σε ένα κόμμα, προτιμά να παρεμβαίνει στα κοινά μέσα από την τέχνη του. Την ίδια ώρα, αντιμετωπίζει το θέατρο ως μια ουσιαστική πολιτική πράξη κι αγανακτεί με αποφάσεις που, όπως λέει, λαμβάνονται σε βάρος των πολιτών.

Μερικά απ’ όλα όσα είπε ο Γρηγόρης Βαλτινός στο topontiki.gr:

– «Τα προβλήματα του κόσμου είναι τεράστια και τα νιώθουμε. Το θέατρο είναι πολύ ευαίσθητο πράγμα. Ό,τι και να γίνει περνά αμέσως στο ενδιαφέρον του κοινού. Οι καλλιτέχνες θέλουμε να πιστεύουμε ότι το θέατρο είναι απαραίτητο στον κόσμο. Αλλά νιώθουμε κι εμείς αυτή τη δυσκολία. Κανείς δεν ξέρει τι θα του συμβεί».

-«Ποτέ δεν έκανα κάτι γρήγορα, έχω μια ευαισθησία με τον χρόνο. Η τέχνη γενικότερα θέλει χρόνο, θέλει να ωριμάσει. Δεν μπορώ να επιλέξω κάτι γρήγορα, το σκέφτομαι πολλά χρόνια πριν. Περιμένω να νιώσω ότι είναι η στιγμή υποκριτικά, ότι έχω ωριμάσει υποκριτικά. Ποτέ δεν μου άρεσαν οι βεβιασμένες κινήσεις. Η τέχνη πρέπει να προετοιμαστεί σωστά για το κοινό».

– «Υπάρχει μεγάλη αγάπη για αυτή την τέχνη, αλλά χρειαζόμαστε 1.000 ηθοποιούς και έχουμε 10.000. Είναι καμικάζι, είναι αυτοκτονία να μπει κανείς μέσα στο θέατρο τη σημερινή εποχή. Πρέπει να έχεις πολλές αντοχές για να αντέξεις αυτές τις κακουχίες. Τα παιδιά ελπίζουν ότι μέσα από μια παράσταση κάποιος θα τους δει, κάποιος θα τους χρειαστεί, κάποιος θα τους πάρει. Από επαγγελματική άποψη είναι προβληματικό αυτό που συμβαίνει. Καρκινοβατούν, δεν πληρώνονται, βάζουν από την τσέπη τους για να παίξουν».

-«Μας αρέσει πια το έτοιμο, το γρήγορο. Από το φαγητό μέχρι τη γνώση θέλουμε να το βρούμε έτοιμο. Να ρωτήσουμε το AI και να μας το δώσει έτοιμο, μην το ψάχνουμε τώρα. Εμείς ήμασταν manual, της αναλογικής εποχής. Έπρεπε να κουραστούμε, να το βρούμε, να το ψάξουμε. Όταν έρχεται μόνο του γίνεται λίγο επικίνδυνο. Δεν πρέπει να μας ξεφύγει, είναι θέμα παιδείας και κυβερνήσεων».

-«Πάντα υπάρχει η ανάγκη για αποδοχή γιατί δεν υπάρχει εφησυχασμός. Δεν υπάρχει κορυφή για μένα. Και τι σημαίνει κορυφή; Εγώ κάθε φορά που παίρνω έναν καινούργιο ρόλο στα χέρια μου, λέω ‘’ότι δεν θα τα καταφέρω’’. Δεν θέλω να βλέπω έναν ρόλο επιφανειακά. Από μια ηλικία και μετά υπηρετείς τα πιο ουσιαστικά πράγματα».

-«Θέλω να προλάβω να κάνω δύσκολα πράγματα, απαιτητικά, πιο βαθιά, πιο πνευματικά. Τώρα που μπορώ. Από την άλλη έχω την ανασφάλεια να αφήσω κάτι πετυχημένο. Φοβάσαι, δεν ξέρεις αν αυτή η σχέση με το κοινό θα συνεχιστεί και στο επόμενο έργο. Μπορεί να μην επικοινωνήσει, είναι μεγάλη πίκρα, πονάς πάρα πολύ».

-«Από φοιτητής δεν μπήκα ποτέ σε κάποια παράταξη. Πάντα ψήφιζα προτάσεις που είχαν έναν στόχο, μία κατεύθυνση. Δεν ψήφιζα κομματικές γραμμές. Αν η κομματική γραμμή είναι σωστή καμία αντίρρηση, αν λέει όμως μπούρδες δεν μπορώ να την ψηφίσω επειδή είναι Αριστερά ή Δεξιά. Δεν μπορώ, νιώθω άβολα. Τώρα νιώθω πολύ ελεύθερος».

-«Όλη αυτή η μπουρδολογία της αντιπολίτευσης με κουράζει, η όποια αντιπολίτευση, δεν μιλάω για την τωρινή. Το θέμα είναι πώς όλα γίνονται στου κασίδη το κεφάλι. Γίνονται όλα στη δική μας την καμπούρα. Κάνουν δοκιμές πάνω μας. Κι όλος αυτός ο ραγιαδισμός όταν έρχεται η ώρα των εκλογών με ενοχλεί».

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