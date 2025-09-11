Podcast – Γρηγόρης Βαλτινός: «Ξαναπαίζω το ίδιο έργο, για να ανανεωθώ»

Ο Γρηγόρης Βαλτινός παρουσιάζει το «Κάθε Τρίτη με τον Μόρι», την παράσταση που το 2019 του χάρισε Βραβείο Αθηνοράματος και αγαπήθηκε όσο λίγες από κοινό και κριτικούς, μετρώντας πάνω από 200 συνεχόμενα SOLD OUT.

Στο πλευρό του, ο Γιάννης Σαρακατσάνης, που με τη δική του ερμηνευτική ευαισθησία, ενσαρκώνει έναν ρόλο ζωής. Οι δύο ηθοποιοί θα βρεθούν μαζί ξανά στη σκηνή, σε μια παράσταση που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής και υπόσχεται μια θεατρική εμπειρία γεμάτη αλήθεια, χιούμορ και συγκίνηση.

Με αυτήν την αφορμή μιλησε στο topontiki.gr.

Μιλώντας για το έργο των Jeffrey Hatcher και Mitch Albom, είπε ότι είναι βασισμένο στο παγκόσμιο best seller “Tuesdays with Morrie”, που συγκίνησε χιλιάδες θεατές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πρόκειται για μια βαθιά ανθρώπινη και αληθινή ιστορία που μας δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε τη συγκινητική σχέση ανάμεσα στον Morrie Schwartz, έναν χαρισματικό καθηγητή κοινωνιολογίας, και στον πρώην μαθητή του, που επιστρέφει κοντά του λίγο πριν το τέλος.

Κάθε Τρίτη, οι δυο τους μοιράζονται μαθήματα ζωής, αγάπης και απώλειας, σε μια συγκλονιστική υπενθύμιση για το τι έχει πραγματικά σημασία.

Ακόμα αναφέρθηκε και στα τηλεοπτικά του σχέδια λέγοντας ότι θα συμμετάσχει σε νέα σειρά λίγων επεισοδίων της ΕΡΤ για την ζωή του Ελευθέριου Βενιζέλου, ενσαρκώνοντας ο ίδιος τον Εμμανουήλ Μπενάκη. Σχετικά με το πλούσιο νέο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης με νέες σειρές μυθοπλασίας είπε ότι: «Η επιχορηγούμενη ΕΡΤ έχει αυτή την υποχρέωση, να κάνει πολλά πράγματα και να έχει υψηλής ποιότητας πρόγραμμα και οι εμπορικές της σειρές πρέπει να έχουν άλλη ποιότητα σε σχέση με την ιδιωτική τηλεόραση».

