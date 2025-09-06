Podcast – Άννα Μπιθικώτση: «Με το βιβλίο μου έβγαλα τα χρόνια του Μπιθικώτση από το σκοτάδι στο φώς»

Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της με τίτλο «Και πατέρας και μύθος… Γρηγόρης Μπιθικώτσης, 1922-2005», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Όγδοο, η συγγραφέας μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στο περιεχόμενο του βιβλίου της αποκαλώντας το «λεύκωμα μνήμης» όπου καταγράφει με απέραντη αγάπη και τρυφερότητα τη ζωή της δίπλα στον πατέρα της.

Είπε χαρακτηριστικά ότι στις σελίδες του αγγίζει με σεβασμό τις στιγμές, έτσι όπως τις βίωσε ως παιδί, έφηβη αλλά και ώριμη γυναίκα. Είναι ένα χρονολόγιο του φωτεινού έργου του όπου μέσα σ΄ αυτό παρελαύνουν όλοι με όσους συνεργάστηκε ο μεγάλος ερμηνευτής.

Δεν παραλείπει ν΄ αναφερθεί και στις δύσκολες και άσχημες στιγμές της ζωής του Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Τέλος υπογράμμισε ότι το βιβλίο αυτό είναι μια βαθιά βουτιά στην ιστορία της οικογένειάς της και ανασύρει τα χρόνια του Μπιθικώτση από το σκοτάδι στο φως.

Το βιβλίο η συγγραφέας το αφιερώνει, εκτός από τους γονείς της Γρηγόρη και Θεοκλεία, και στον Πνευματικό της πατέρα Μίκη Θεοδωράκη στον οποίο αναφέρεται εκτενώς.

