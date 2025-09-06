search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 09:15
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

06.09.2025 07:15

Podcast – Άννα Μπιθικώτση: «Με το βιβλίο μου έβγαλα τα χρόνια του Μπιθικώτση από το σκοτάδι στο φώς»

06.09.2025 07:15
PODCAST BITHIKOTSI SITE 06.09

Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της με τίτλο «Και πατέρας και μύθος… Γρηγόρης Μπιθικώτσης, 1922-2005», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Όγδοο, η συγγραφέας μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στο περιεχόμενο του βιβλίου της αποκαλώντας το «λεύκωμα μνήμης» όπου καταγράφει με απέραντη αγάπη και τρυφερότητα τη ζωή της δίπλα στον πατέρα της.

Είπε χαρακτηριστικά ότι στις σελίδες του αγγίζει με σεβασμό τις στιγμές, έτσι όπως τις βίωσε ως παιδί, έφηβη αλλά και ώριμη γυναίκα. Είναι ένα χρονολόγιο του φωτεινού έργου του όπου μέσα σ΄ αυτό παρελαύνουν όλοι με όσους συνεργάστηκε ο μεγάλος ερμηνευτής.

Δεν παραλείπει ν΄ αναφερθεί και στις δύσκολες και άσχημες στιγμές της ζωής του Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Τέλος υπογράμμισε ότι το βιβλίο αυτό είναι μια βαθιά βουτιά στην ιστορία της οικογένειάς της και ανασύρει τα χρόνια του Μπιθικώτση από το σκοτάδι στο φως.

Το βιβλίο η συγγραφέας το αφιερώνει, εκτός από τους γονείς της Γρηγόρη και Θεοκλεία, και στον Πνευματικό της πατέρα Μίκη Θεοδωράκη στον οποίο αναφέρεται εκτενώς.

deth new
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ: Τα μέτρα της αστυνομίας, οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ipa-opla-saoudiki-aravia
ΚΟΣΜΟΣ

Αραβικός Σύνδεσμος: «Δεν είναι εφικτή η ειρήνη αν δεν εγκαθιδρυθεί κράτος της Παλαιστίνης»

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Παγίδευσε… γνωστό trapper, ο οποίος αγόρασε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω μη κερδοσκοπικής

efimerides
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

el venizelow 88- new
BUSINESS

Νέο ιστορικό ρεκόρ επιβατών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τον Αύγουστο του 2025, αύξηση 6,7%

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

balatsinouarmani
LIFESTYLE

Τζένη Μπαλατσινού: Το συγκινητικό «αντίο» στον Giorgio Armani - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε» (photos)

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

