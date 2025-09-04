search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 08:33
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

04.09.2025 07:00

Podcast – Ελένη Δήμου: «Στα Live μου οι πιο πολλοί είναι νέα παιδιά»

04.09.2025 07:00
PODCAST DIMOU SITE 04.09

Η Ελένη Δήμου, μία από τις πιο αισθαντικές, διαχρονικές και αγαπημένες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, ανεβαίνει στην πιο ατμοσφαιρική ταράτσα της πόλης, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, για μία μοναδική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και αλήθειες, ένα ξεχωριστό live με τίτλο «Τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια». Με αυτήν την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Μιλώντας για το περιεχόμενο της συναυλίας είπε ότι θα ακούσουμε τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, που έχουν ντύσει στιγμές της ζωής μας και που παραμένουν ζωντανά, γιατί κουβαλούν τη δική τους αλήθεια – την αλήθεια του συναισθήματος.

Θα είναι μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, μουσική και προσωπικές αφηγήσεις – στην πιο καλλιτεχνική και δροσερή γωνιά της Αθήνας, κάτω από τα φώτα του φθινοπωρινού ουρανού.

Είπε επίσης ότι όταν ερμηνεύει τα τραγούδια των συνθετών και στιχουργών που έχουν φύγει, μοιραία βρίσκεται εκείνη τη στιγμή σε επικοινωνία μαζί τους.

Στάθηκε ιδιαίτερα στον συνθέτη Γιάννη Σπανό και στο πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε στην καριέρα της. Τόνισε ιδιαίτερα ότι πρέπει να υπερασπιζόμαστε το έργο του γιατί κακοποιείται σήμερα από κάποιους.

Ακόμη αναφέρθηκε και στην σπουδαία στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή.

Μίλησε ακόμη και για το τραγούδι που ερμήνευσε πρόσφατα, αφιερωμένο στη Μαλβίνα Κάραλη, και για  ένα νέο τραγούδι της που θα κυκλοφορήσει σύντομα από το Ogdoo music group.

Κλείνοντας αναφέρθηκε με ικανοποίηση στο γεγονός ότι πάρα πολλοί νέοι έρχονται στις μουσικές της παραστάσεις.

Στο τέλος του podcast απολαύστε τη διαχρονική της μεγάλη επιτυχία με τίτλο : «Προσωπικά» (Σπανός-Νικολακοπούλου).

